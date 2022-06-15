Подмосковный глэмпинг «Под небом» разместился на площадке ПМЭФ

Один из тентов элитного глэмпинга «Под небом», действующего в Пушкинском городском округе Московской области, переместился к месту проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Здесь можно в тишине и уютной обстановке заняться делами, отдохнуть, почитать книгу в перерыве между мероприятиями форума.

Глэмпинг — новый вид экотуризма, постепенно набирающий популярность в мире. Его суть — в единении с природой при сохранении люксовых условий. Туристам не надо беспокоиться, как разбить палатку, согреться, добыть еду — их обслуживают на уровне пятизвездочного отеля.

Номера глэмпинга «Под небом» сделаны в виде сафари-тентов — больших палаток с отоплением и дизайнерским интерьером. Гостям форума предлагают трехразовое питание и развлечения.

В Подмосковье сейчас 24 глэмпинга, еще шесть находятся на стадии строительства. Регион занимает первое место в России по этому показателю.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, внутренний туризм в регионе пользуется большим спросом, и создание кемпингов и глэмпингов может удовлетворить его быстрее, чем строительство новых гостиниц. Власти Подмосковья готовы помогать этому бизнесу субсидиями, грантами, выделением земельных участков.

Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. Программу традиционно посвятили темам глобальной и отечественной экономики, социальным проблемам, развитию технологий. Подмосковье представило собственный инвестиционный маркет с проектами импортозамещения. Все товары — башенные краны, лифты бизнес-класса, бытовая техника, косметика и многое другое — созданы в Московской области. На ценнике каждого из товаров — QR-код, по которому можно найти информацию о проектах и предприятиях.

Милая изюминка форума — эффектный робот по имени Дуняша. Нарядная блондинка продает гостям ПМЭФ кофе и мороженое, делает комплименты и делится неожиданными фактами.