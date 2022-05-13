Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах глэмпингов Подмосковья. Это отдых на природе с комфортом

Единые стандарты для глэмпингов, кемпингов и гостиниц разработают в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с представителями отрасли экотуризма в Пушкино. Глэмпинг — отдых на природе, но с удобствами гостиничного уровня в небольших домиках.

«Отечественный туризм все больше становится популярным, в том числе подмосковный. Мы считаем, что это очень важное направление как для бизнеса, так и для культурной жизни. У нас работает 24 глэмпинга, еще шесть строятся. Приятно, что большинство из них расширяют — значит, есть спрос. Люди должны чувствовать комфорт и хороший сервис», — сказал губернатор.

Глэмпинги в России появились несколько лет назад, и сейчас их уже свыше 300.

«Наша задача — разобраться, чем мы можем быть полезны. Это субсидии, гранты, выделение земли», — добавил Воробьев.

По его словам, сейчас на федеральном уровне рассматривают меры поддержки отелей, кемпингов, глэмпингов. Подмосковье тоже не отстает.

Такой запрос очевиден. Российский туризм — и Камчатка, и Алтай, и юг, и Московская область — сегодня доступен и интересен Андрей Воробьев.

Теперь новая задача — сделать так, чтобы в каждом глэмпинге была своя изюминка. Это могут быть SPA, фермы с животными, рыбалка или тематический стиль.

«Понятно, что само Подмосковье сегодня заметно растет. Это очевидно. И до этого был огромный запрос на отдых, природу, парки. Но все это было раньше на периферии скорее. Сейчас очевидно, что это востребовано», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что Подмосковье заинтересовано в развитии такого туризма. Задача правительства региона, по его словам, — помочь.

«Сегодня мне очень приятно познакомиться с энтузиастами — людьми, которые это очень любят и преимущественно живут в Подмосковье. Занимаются сельским хозяйством и туризмом. Вкладывают все свои средства. Это успешные ребята, очень интересные», — сказал губернатор.

Новые стандарты отдыха

Например, в Пушкино, где состоялась встреча губернатора Московской области с владельцами гостиничного бизнеса, работает глэмпинг «Под небом». Он находится у Пестовского водохранилища.

Это модульный отель с рестораном и развлечениями, в числе которых — волейбол, сапборды, вейкборды. А для ценителей кемпинга в чистом виде создали отдельную зону отдыха. Там есть душ и туалет, но нет ресторана.

Мы сейчас находимся в глэмпинге, который востребован, как и остальные 24, плюс шесть, которые строятся. Они тоже имеют большой спрос Андрей Воробьев.

Всего в глэмпинге «Под небом» 12 палаточных номеров. В этом году количество планируют увеличить до 18. Подобный проект сейчас реализуют на берегу Байкала в Байкальске.

Поддержка субсидиями

Пять из существующих глэмпингов Подмосковья планируют расширить свой номерной фонд. Помогут субсидии.

«Когда земля в частной собственности, ты платишь весьма большой налог на рекреацию. Мы рассматривали гранты или субсидии в случае, если ты инвестируешь под гостиничный бизнес того или иного вида. Тогда сможешь рассчитывать на возврат этих денег для реинвестиции», — рассказал Андрей Воробьев.

Он добавил, что вторая важная задача — подружить бизнес, который занимается гостиницами, с банками, чтобы был более живой и продуктивный диалог.

«Важно задавать нам актуальные вопросы — мы постараемся их оперативно решить. И пусть 10 из 10 мы вряд ли решим, но большинство решим, потому что есть желание, возможности», — рассказал губернатор Подмосковья.

Также, по его словам, на федеральном уровне прорабатывают большую программу поддержки глэмпингов и кемпингов.

Те, кто жил еще в прошлом веке, почувствовали дискомфорт и отсутствие сервиса. Наша задача — этого не повторить, потому что современные технологии, современный менеджмент Андрей Воробьев.

Воробьев подытожил, что в глэмпингах Подмосковья новые стандарты должны быть высокого уровня, начиная с питания, размещения и заканчивая прокатом велосипедов или сапов.

Глэмпинги Подмосковья: «Под небом» в Пушкино, «Вилли Улей» в Твери, «Вуди виладж» в Дмитрове, «Юртовый эко-комплекс» в Рузе, «А-ферма» в Орехово-Зуеве, «Российские Альпаки» в Дмитрове, «Рузская Аляска» в Рузе, «Зеленая тропа» в Туле, «Экодеревня форест» в Шатуре, «Изумрудный лес» в Клину и многие другие.

На туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru можно найти описание лучших областных глэмпингов.