Робот Дуняша — эффектная блондинка в нарядном платье и с аккуратным макияжем встречает гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Девушка» продает мороженое и кофе, а также делится неожиданными фактами, в том числе и о Санкт-Петербурге.

Донна (робот признается, что ему больше нравится обращение Дуняша) вежлива и мила с гостями: всем представляется, спрашивает имя собеседника (и непременно отвечает ему, что оно очень красивое), делает комплименты внешности новых «друзей», отвечает на вопросы приятным женским голосом, демонстрирует меню на экране, добавляет товары в корзину и рассказывает о способах оплаты. А в конце, когда покупка уже совершена, заявляет, что гость «отлично справился».

Кстати, создатели Дуняши вдохновлялись внешностью реальной девушки, но ее имя держат в секрете.

Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В мероприятии будут участвовать делегации высокого уровня из более чем 40 стран мира. Ключевым спикером ПМЭФ станет президент России Владимир Путин. В своем выступлении он оценит текущую ситуацию в мировой экономике и политике.