Предпринимателей Подмосковья не оставят в беде из-за коронавируса. Власти запустили опрос для помощи бизнесу

Опрос проводит областное Министерство инвестиций, промышленности и науки. Сегодня статистика обращений показывает, что больше всего предпринимателей беспокоят вопросы о налогообложении, выдаче субсидий, проведении дезинфекции и переводе сотрудников на удаленную работу.

В первую очередь нам важно предоставить помощь тем, кто занимается производством жизненно важной продукции и зависит от поставок импортного сырья и оборудования Наталья Егорова министр инвестиций, промышленности и науки региона.

Помогут и другими способами

В стране определили первоочередные меры поддержки бизнеса. Уже предоставлена отсрочка по уплате налогов и страховых взносов до 1 мая этого года в сферах туризма и авиаперевозок. Введен мораторий на проверки субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе и налоговые.

Для поддержки бизнеса в области запустили и горячую линию. Она актуальна как для действующих бизнесменов, так и для тех, кто только собирается стать предпринимателем. Операторы сервиса помогут с вопросами по земле, льготам и грантам. Номер горячей линии 0150. Звонки принимают по будням — с 09:00 до 18:00, в субботу — с 09:00 до 17:00. Еще есть почта 0150@mosreg.ru — туда тоже можно обратиться за консультацией.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что предприниматели защищены со всех сторон. В Подмосковье начали работать и Центр содействия строительству, и учреждение «Мой бизнес», и горячая линия. На этом, по его словам, регион останавливаться не будет.