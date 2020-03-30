Президент России Владимир Путин назвал оправданными меры самоизоляции в Подмосковье и Москве. Соответствующее заявление он сделал на совещании с полпредами.

«В Москве и Московской области для жителей введен режим ограничения и самоизоляции. Эта мера оправданна и необходима для огромной, многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса», — приводится заявление Путина на официальном сайте Кремля.

Президент попросил жителей отнестись к принимаемым решениям со всей серьезностью и ответственностью. Такие меры являются вынужденными, но они необходимы.

«Речь сейчас о вашем здоровье, о безопасности и жизни тех, кто находится рядом с вами», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что властям нужно предпринимать все необходимые в сложившейся ситуации меры, даже если кому-то они кажутся несколько избыточными. «Как говорится, береженого Бог бережет», — заключил президент.

С 30 марта в Москве и Подмосковье объявлен режим самоизоляции. Жители могут выходить из дома только, чтобы добраться до работы, купить лекарства или продукты, а также на прогулку с домашними животными. Все кафе, музеи, кинотеатры и другие организации в стране закрыты.

Все меры принимают, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. По последним данным, в России насчитывается 1836 заболевших COVID-19.