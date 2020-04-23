«Нас ждет еще более сложный период». Подмосковных врачей призвали к мобилизации в борьбе с коронавирусом

Подмосковье должно готовиться к тому, что в следующем месяце будет еще более сложный период борьбы с коронавирусом. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании по видеосвязи со всеми главными врачами региона.

Воробьев отметил, что хотел бы поддержать врачей и попросить о мобилизации и максимальной вовлеченности в связи с пандемией коронавируса.

Процедура самоизоляции начала давать результат. Это факт. В следующем месяце нас ждет еще более сложный период Андрей Воробьев.

Больше тестов и коек

Губернатор сказал, что сделать тесты на коронавирус всем без исключения нельзя ни в России, ни в каких-либо других странах мира. Но сейчас в Московской области проводят по восемь тысяч тестов, хотя месяц назад делали по 500. Воробьев рассказал, что регион получил 110 тысяч тестов в качестве гуманитарной помощи.

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковье усиленно занимается поиском оборудования КТ и аппаратов ИВЛ, а также организацией новых инфекционных коек. До конца месяца дополнительно в регионе введут около восьми тысяч коек, без учета федеральной помощи. Однако они быстро заполняются, поэтому губернатор поставил задачу медицинскому и строительному блоку разворачивать еще 11-12 тысяч коек.

В совещании с губернатором участвовали и руководители скорой помощи. Губернатор подчеркнул, что врачи должны быть вооружены тестами.

Важность работы главврачей

Воробьев обратил внимание главных врачей на то, что они вместе отвечают за то, чтобы современные средства индивидуальной защиты были на складах. Губернатор попросил главных врачей выявлять отсутствие защитных костюмов и своевременно сообщать об этом.

«Защита и еще раз защита. Без врачей никуда», — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что в Московской области действуют и федеральные, и региональные доплаты врачам за лечение пациентов с коронавирусом.

«Мы эту сложную ситуацию пройдем, уважаемые коллеги. Но сейчас время всем быть максимально мобилизованными. Прошу передать слова благодарности нашим врачам. Они сегодня на передовой. <…> Безусловно, главный врач — всему голова на территории. Главный врач де-юре и де-факто несет ответственность за все, что происходит», — заключил Воробьев.

В Московской области, по информации на 23 апреля, больше 7,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии проведено 116 962 теста.