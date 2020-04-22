Губернатор Подмосковья рассказал, кто получит бесплатные маски. Производители работают ради этого круглосуточно

По словам главы региона, многие производители вынуждены работать без перерывов и выходных, чтобы у жителей Московской области не было недостатка в медицинских масках. Сейчас ситуация налаживается, и первые бесплатные маски уже начали раздавать.

«Когда началась борьба с эпидемией, каждый столкнулся с дефицитом масок — в аптеках их просто не было. Наши производители сейчас работают, иногда круглосуточно, чтобы компенсировать этот недостаток. Пока мы нашли возможность раздавать маски тем, кто вынужден ехать на работу или по другим срочным делам. Постараемся сделать так, чтобы у тех, кому пришлось выйти на улицу или куда-то поехать, были средства защиты — так безопаснее. Спасибо нашим сотрудникам полиции, ГИБДД, волонтерам, которые сейчас раздают маски и защищают тем самым наших жителей. Мы организуем эту работу во всех городах Подмосковья. Отдельные слова благодарности тем, кто дисциплинированно получает QR-код перед тем, как выйти из дома. Берегите себя!» — заявил Андрей Воробьев.

Инспекторы ГИБДД и волонтеры раздали более двадцати тысяч масок водителям и пешеходам. Акция проходила в Одинцове, Химках, Королеве, Люберцах, Видном, Пушкине.

Всего заготовлено 250 тысяч наборов. В каждом из них по две медицинские маски. Такую акцию планируют повторять ежедневно. Каждый день будут раздавать примерно по 20 тысяч наборов.

В Московской области действует режим изоляции. Это значит, что выйти из дома можно только по уважительной причине. Проезд на любом транспорте разрешен только тем, у кого есть цифровой пропуск. Чтобы эти поездки были еще и безопасными, в Подмосковье решили раздавать медицинские маски.