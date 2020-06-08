Комплекс переработки отходов «Дон» открыли в Подмосковье. Он стал уже восьмым в регионе

Современный комплекс в Кашире станет сортировать 300 тысяч тонн мусора в год. Это уже третья областная площадка, которую запускает группа компаний «РТ-Инвест». До этого под Коломной и Сергиевым Посадом она открыла КПО «Юг» и «Север». По всей же области это восьмой такой комплекс.

По словам Андрея Воробьева, сегодня одна из основных задач — убрать все подмосковные свалки до конца года. Отходы начнут распределять на КПО, оснащенные очистными сооружениями, которые не позволят фильтрату попасть в почву.

Президент поддержал нас, и мы начали работу по закрытию городских свалок. <…> Не просто закрыта свалка, а, благодаря решениям нашего федерального правительства, выделяют деньги и полигоны рекультивируются. То есть, по сути, это холм, который засеивают, благоустраивают. Из-за системы дегазации он никакой опасности не представляет Андрей Воробьев.

На площадке запустили автоматическую линию по сортировке отходов. Для этого на новом КПО создали 450 рабочих мест. Все сотрудники будут трудиться по новым правилам безопасности, усиленным в условиях пандемии.

Мусор, поступив на КПО, прежде всего проходит радиационный контроль и взвешивание. А после этого начинается сортировка, состоящая из десяти этапов.

Так, мусор разделяют на бумагу, пластик, стекло, металл. Затем органическую фракцию ждет компостирование. Это даст грунт, который можно применить для озеленения и отсыпки откосов дорог или рекультивации полигонов. Крупные и другие отходы измельчат, чтобы преобразовать в зеленую энергию.

Но регион пойдет еще дальше. По словам губернатора, вопрос с мусором будет полностью решен, причем по наиболее высоким стандартам.

Дальше идет уже и строительство заводов по глубокой переработке — стекло, ПЭТ, металл. Все это на вес золота. Плюс мусоросжигающие заводы Андрей Воробьев.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подчеркнул, что для строительства мусоросжигающих заводоввыбрали самую современную технологию. Ее используют сегодня в Европе и Японии. В Подмосковье будет четыре таких завода, три из которых уже готовы к работе. А последний появится под Можайском.

«Все обвинения в наш адрес, что мы якобы устаревшую технологию сюда привозим — это все необоснованно, потому что эта технология самая современная. А то, о чем говорят, — это как раз старая технология, по которой мусор сжигался при температуре чуть более 800 градусов. У нас же более 1200 градусов. То есть при такой температуре все опасные ингредиенты разлагаются. Фактически уже оставшийся пепел, зола не приносит вреда для здоровья людей. Эту золу мы тоже будем использовать, не просто ее захоранивать», — объяснил он.

Сергей Чемезов рассказал, что из нее можно делать строительные материалы, дороги, цементные блоки и не только.

Борьба со свалками

Переход на современные способы переработки мусора улучшает культуру обращения с ним и саму экологию. Например, пластик получит вторую жизнь и станет утеплителем для фасадов домов или труб, а также другой полезной продукцией.

Андрей Воробьев отметил, что всего несколько лет назад еще не было технологий переработки отходов. Мусор складировали на полигонах. В Подмосковье было 39 свалок, но 29 уже закрыли.

Благодаря КПО в Подмосковье за два года отдали на вторичную переработку более 1,9 миллиона тонн отходов.

Российский лидер по борьбе с мусором

Подмосковье уже назвали российским лидером по переработке отходов. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

Московская область уже передовик во всем в России как по количеству образования мусора, так и закрытых свалок и собственных объектов по переработке отходов. Она лидер среди всех субъектов. Подмосковье очень много делает Руслан Губайдуллин.

С января прошлого года в Московской области активно строится новая комплексная инфраструктура по обращению с отходами. А всего в области будет работать 12 современных КПО.