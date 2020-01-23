Упал в колодец и выжил. Подмосковные врачи спасли мужчину после переохлаждения

В Московской области спасли мужчину после того, как он упал в колодец. Об этом сообщили врачи Ступинской больницы.

Житель Ступина хотел набрать в колодце воду, чтобы напоить животных, которых содержит на своем участке. Однако мужчина оступился и угодил в скважину. Там он провел несколько часов и едва не скончался. Его соседка услышала стоны и вызвала скорую помощь.

«Пациент поступил в анестезиолого-реанимационное отделение без сознания. Температура его тела достигала всего 33,5 градуса. Комплексный подход в обследовании, параллельно проводимая интенсивная терапия, согревание и респираторная поддержка позволили команде врачей вернуть пациента к нормальной жизни», — рассказал Кирилл Соболев, заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Ступинской больницы.

Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. Скоро он закончит лечение и отправится домой.