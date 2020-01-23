Пациентов с раком начали лечить новым методом в Подмосковье

Фотодинамическую терапию начали применять в Московской области. Таким методом лечат пациентов с онкологией, сообщила первый замминистра здравоохранения региона Екатерина Огнева.

Лечение новым методом получили уже больше 200 человек. Применяют терапию в урологии, онкоурологии и при опухолях кожи.

«Это высокотехнологичный вид медицинской помощи. Суть метода лечения заключается в использовании специального светового оборудования и определенных групп препаратов, которые называют фотосенсибилизаторами. Под воздействием света лекарственное вещество, накопленное в раковой опухоли, начинает разрушающе воздействовать на ее клетки», — рассказала Екатерина Огнева.

Оборудование для фотодинамической терапии появилось в регионе в прошлом году. Все сотрудники онкологического диспансера прошли специальное обучение для работы с техникой.