Подросток провел 30 часов в заснеженных горах США и выжил

17-летний парень из Калифорнии выжил, проведя почти 30 часов в заснеженных горах Юты. Он сам соорудил себе укрытие в виде пещеры, а не уснуть в процессе подростку помог будильник на телефоне. Чтобы не потерять надежду на спасение, молодой человек держал в руках браслет бывшей девушки.

Николас Стейси-Алькантара из Фресно, штат Калифорния, на прошлой неделе отправился в Юту. Там парень хотел повидать бывшую девушку. Он решил пойти в поход на один день. Подросток рассчитывал вернуться к ужину и прихватил с собой лишь несколько бутербродов с арахисовым маслом, мармелад и воду. Тогда погода была относительно мягкой. Однако к вечеру похолодало и выпал снег. Сотовый же Николаса оказался вне зоны действия сети — обратиться за помощью молодой человек не мог. Он начал теряться в пространстве и замерзать, пишет Fox News.

Тогда Стейси-Алькантара вырыл снежную пещеру под деревом, чтобы укрыться от стихии. Он начал растирать грудь руками, чтобы разогнать кровь. «Я знал, что моя грудная клетка важнее, чем мои ноги», — сказал парень, говоря о том, что у него оледенели ступни.

Источник фото: flickr.com/Prayitno/Thank you for

Зная, что если он уснет, может никогда не проснуться, подросток завел будильник на телефоне. Каждые полчаса устройство срабатывало и не давало Николасу расслабиться. Все это время парень держал в руках браслет из бисера, который ему подарила бывшая девушка. Так он вспоминал всех, кто о нем заботился, и старался не терять надежду.

С наступлением ночи молодой человек представил, будто все его друзья находятся с ним в пещере. Он думал, что это может быть последняя беседа с ними. Американец начал писать письма родным на случай, если не выживет.

С рассветом Николас вышел из пещеры, оставив там намокшую и заледеневшую одежду. К счастью, он встретил нескольких лыжников, у которых был спутниковый телефон. Спасатели забрали подростка на вертолете. По его словам, он находился примерно в шести милях от того места, где начал поход.

Мне очень повезло... Я даже не должен быть живым прямо сейчас Николас Стейси-Алькантара.

Теперь ученик старшей школы поправляется после переохлаждения и обморожения второй степени. От холода на ступнях и пальцах ног парня появились пузыри. Однако ампутация не требуется. Николас собирается закончить среднюю школу в этом году и планирует изучать аэрокосмическую технику в колледже.