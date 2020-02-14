Несмотря на скорую весну, на улицах Центральной России еще лежит снег. И Московская область не исключение. Как не заболеть в холодные дни, рассказали врачи региона.

Разумеется, самый эффективный способ избежать инфекции (ОРВИ) — вакцинация. В 2019-м прививочная кампания в Подмосковье проходила с сентября до конца года. Однако есть и другие меры.

Чтобы уберечься от гриппа, необходимо помнить о соблюдении правил личной и общественной гигиены: мыть руки до и после еды, а особенно после посещения общественных мест Зинаида Труш главный внештатный эпидемиолог Минздрава Московской области.

По словам медика, болеющие люди разносят инфекцию, оставляя бактерии на столах, поручнях. Особенно стоит следить за посудой: если кто-то из родных заболел, ему следует выделить отдельный набор. Также необходимо регулярно проветривать помещение. Как минимум раз в час.

«Использование защитных медицинских масок также является мерой профилактики. Но помните, что менять защитные маски необходимо не реже, чем каждые два часа. Влажную или отсыревшую маску следует менять чаще, повторно маски использовать нельзя», — напомнила Зинаида Труш.

Плохо влияют на иммунитет курение и употребление спиртного. Ну а если симптомы заболевания дали о себе знать, необходимо срочно обратиться к врачу.