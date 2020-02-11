Как заметить пьянство. Минздрав считает каждого третьего россиянина алкоголиком

Каждого третьего россиянина назвали тихим алкоголиком. По словам главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна, такие люди употребляют понемногу, но регулярно. А спустя годы умирают от остановки сердца. Действительно ли выпивать по рюмке в день — это алкоголизм, и как распознать тихого алкоголика — в материале «360».

Что случилось

Известный нарколог Евгений Брюн оценил количество россиян, злоупотребляющих алкоголем, в 30%. По его словам, это люди, «не дошедшие ни до нарколога, ни до врача» — тихие алкоголики, которых ждет ранняя смерть не от цирроза печени, а от внезапной остановки сердца. В статистику злоупотребления спиртным эти пациенты не попадают.

«Пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть», — описал нарколог будущее тихого алкоголика.

Он добавил, что человек начинает злоупотреблять, выпивая ежедневно по рюмке крепких напитков. Уже через месяц о проблеме расскажет печеночный маркер в анализе крови.

Такие алкоголики, добавил Брюн, составляют «основную мишень работы» наркологов — их еще можно мотивировать на отказ от спиртного.

Что такое тихий алкоголизм

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В психиатрии различаютнесколько стадий алкоголизма. Начальная стадия появляется из бытового пьянства и почти не отличается от него. У человека возникает влечение к алкоголю, причем для опьянения со временем требуется все больше горячительного.

Эта стадия формируется обычно в течение года — пяти лет. Иногда процесс замедляется до шести-десяти лет.

В этой стадии «многие ищут индивидуальные „объективные“ обоснования пьянства, стараются убедить себя в целесообразности алкоголизации именно в этот момент (для снятия „сердечных болей“, для облегчения своей „трудной“ жизни). Наряду с этим больные еще отчетливо понимают пагубность пьянства и осуждают его проявления у других», отмечают в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете.

Кто с этим сталкивался

Форумы полны сообщений о тихом алкоголизме. В основном пишут женщины, которые не знают, что делать с постоянно выпивающим мужем.

«Муж каждый вечер пьет — то коньяк, то виски или вино. В одиночестве пьет. Окружающие даже не догадываются о его алкоголизме — ни соседи, ни коллеги с работы, ни родственники, никто кроме меня об этом не знает», — писала Дарья в сервисе ответов на Mail.ru.

Источник фото: pxhere.com

По словам женщины, в компаниях ее муж делал вид, что он непьющий. А при попытке подключить к решению проблемы друзей супруга она для них «сразу стала злобной стервой, которая наговаривает на человека».

«Да он не буянит, но при этом он становится неадекватным — запирается в комнате, включает игнор и не разговаривает», — сетовала участница форума.

Одна из пользовательниц столкнулась с похожей проблемой: «Он говорит, как сейчас помню: „Я ж не валяюсь, почему это я алкоголик?“ И что ты скажешь?».

Посетительница сайта о психологии Эльвира рассказала о попытках закодировать мужа и вылечить с помощью знахаря, однако эти попытки ни к чему не привели.

По ее словам, муж выпивает каждый день, не прогуливает работу и за три года совместной жизни «изменился до неузнаваемости в лучшую сторону».

«В свой адрес слышу только добрые слова, но заплетающийся язык уже начинает раздражать», — отметила девушка.

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Причем проблема явно не новая. Можно найти записи и на форумах почти 20-летней давности.

Так, в 2004 году Miela описала поведение мужа приятельницы — та утверждала, что мужчина — скрытый алкоголик.

«Я бы в жизни никогда такого не могла подумать о нем: приятный мужчина, в меру умный, работает, ну, „звезд с неба не хватает“, но каждый день на работе, вечером дома… Спокойный, выдержанный, тихий. Была с ними в компании много раз: выпивал в меру, садился за руль», — рассказывала о своих впечатлениях посетительница форума.

От его жены Miela узнала, что «приятный мужчина» постоянно втайне выпивает: «у него во всех шкафах, гараже, машине открытые бутылки с вином или пивом… Говорит, он даже на работе пьет (вино из бутылки от минеральной воды), и никто не замечает, иногда даже ночью встанет, „хряпнет“ стаканчик из какого-нибудь шкафа (она его уже засекала не раз) и дальше все тихо-крыто».

Как заметить алкоголика

Источник фото: pxhere.com

Заметить тихого алкоголика можно по изменившемуся поведению, говорят врачи. Особенно это заметно у мужчин:

— тяжелая работа, после которой человек начинает «расслабляться» по вечерам,

— избегание компаний: алкоголик стремится к одиночеству, где его никто не осудит за употребление спиртного,

— использует жвачки, леденцы, конфеты, парфюм, чтобы сбить запах,

— перепады настроения: вел себя агрессивно, но отлучившись на короткое время, стал вдруг спокойным и приветливым — возможно, он поднял себе настроение спиртным,

— часто тихий алкоголик пьет понемногу, добавляя спиртное в кофе, разбавляя его соком или водой, но это происходит на протяжении всего дня. «Если из ваших кружек в доме стал доноситься предательский запах алкоголя, будьте внимательны», — советуют специалисты.

Что говорят ученые

В конце 2017 года главный внештатный нарколог Евгений Брюн рассказывал о проверке пациентов российских больниц. Выяснилось, что примерно у 15% из них болезнь связана с употреблением спиртного (на учете у нарколога они не состояли). Еще 6% пациентов оказались наркопотребителями.

В ВОЗ отмечают, что «безопасной дозы алкоголя не существует». Спиртное там связывают с 60 различными заболеваниями, при этом чем больше человек выпивает, тем выше риск заболеть.

Врачи всемирной организации соглашаются с исследованиями, согласно которым люди среднего и старшего возраста, пьющие умеренно, меньше рискуют заработать болезни сердца, инсульт или сахарный диабет второго типа.

Однако «физическая активность и здоровое питание принесут человеку старшего возраста куда больше пользы, чем употребление алкоголя», считает Ларс Меллер, глава программы «Алкоголь и запрещенные наркотики» Европейского бюро ВОЗ.