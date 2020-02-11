    11 февраля 2020, 00:35

    Как заметить пьянство. Минздрав считает каждого третьего россиянина алкоголиком

    Кирилл Фролов

    Каждого третьего россиянина назвали тихим алкоголиком. По словам главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна, такие люди употребляют понемногу, но регулярно. А спустя годы умирают от остановки сердца. Действительно ли выпивать по рюмке в день — это алкоголизм, и как распознать тихого алкоголика — в материале «360».
    Как заметить пьянство. Минздрав считает каждого третьего россиянина алкоголиком

    Что случилось

    Известный нарколог Евгений Брюн оценил количество россиян, злоупотребляющих алкоголем, в 30%. По его словам, это люди, «не дошедшие ни до нарколога, ни до врача» — тихие алкоголики, которых ждет ранняя смерть не от цирроза печени, а от внезапной остановки сердца. В статистику злоупотребления спиртным эти пациенты не попадают.

    «Пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть», — описал нарколог будущее тихого алкоголика.

    Он добавил, что человек начинает злоупотреблять, выпивая ежедневно по рюмке крепких напитков. Уже через месяц о проблеме расскажет печеночный маркер в анализе крови.

    Такие алкоголики, добавил Брюн, составляют «основную мишень работы» наркологов — их еще можно мотивировать на отказ от спиртного.

    Что такое тихий алкоголизм

    Как заметить пьянство. Минздрав считает каждого третьего россиянина алкоголиком | Изображение 1
    Источник фото: pxhere.com

    В психиатрии различаютнесколько стадий алкоголизма. Начальная стадия появляется из бытового пьянства и почти не отличается от него. У человека возникает влечение к алкоголю, причем для опьянения со временем требуется все больше горячительного.

    Эта стадия формируется обычно в течение года — пяти лет. Иногда процесс замедляется до шести-десяти лет.

    В этой стадии «многие ищут индивидуальные „объективные“ обоснования пьянства, стараются убедить себя в целесообразности алкоголизации именно в этот момент (для снятия „сердечных болей“, для облегчения своей „трудной“ жизни). Наряду с этим больные еще отчетливо понимают пагубность пьянства и осуждают его проявления у других», отмечают в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете.

    Кто с этим сталкивался

    Форумы полны сообщений о тихом алкоголизме. В основном пишут женщины, которые не знают, что делать с постоянно выпивающим мужем.

    «Муж каждый вечер пьет — то коньяк, то виски или вино. В одиночестве пьет. Окружающие даже не догадываются о его алкоголизме — ни соседи, ни коллеги с работы, ни родственники, никто кроме меня об этом не знает», — писала Дарья в сервисе ответов на Mail.ru.

    Как заметить пьянство. Минздрав считает каждого третьего россиянина алкоголиком | Изображение 2
    Источник фото: pxhere.com

    По словам женщины, в компаниях ее муж делал вид, что он непьющий. А при попытке подключить к решению проблемы друзей супруга она для них «сразу стала злобной стервой, которая наговаривает на человека».

    «Да он не буянит, но при этом он становится неадекватным — запирается в комнате, включает игнор и не разговаривает», — сетовала участница форума.

    Одна из пользовательниц столкнулась с похожей проблемой: «Он говорит, как сейчас помню: „Я ж не валяюсь, почему это я алкоголик?“ И что ты скажешь?».

    Посетительница сайта о психологии Эльвира рассказала о попытках закодировать мужа и вылечить с помощью знахаря, однако эти попытки ни к чему не привели.

    По ее словам, муж выпивает каждый день, не прогуливает работу и за три года совместной жизни «изменился до неузнаваемости в лучшую сторону».

    «В свой адрес слышу только добрые слова, но заплетающийся язык уже начинает раздражать», — отметила девушка.

    Как заметить пьянство. Минздрав считает каждого третьего россиянина алкоголиком | Изображение 3
    Источник фото: pxhere.com

    Причем проблема явно не новая. Можно найти записи и на форумах почти 20-летней давности.

    Так, в 2004 году Miela описала поведение мужа приятельницы — та утверждала, что мужчина — скрытый алкоголик.

    «Я бы в жизни никогда такого не могла подумать о нем: приятный мужчина, в меру умный, работает, ну, „звезд с неба не хватает“, но каждый день на работе, вечером дома… Спокойный, выдержанный, тихий. Была с ними в компании много раз: выпивал в меру, садился за руль», — рассказывала о своих впечатлениях посетительница форума.

    От его жены Miela узнала, что «приятный мужчина» постоянно втайне выпивает: «у него во всех шкафах, гараже, машине открытые бутылки с вином или пивом… Говорит, он даже на работе пьет (вино из бутылки от минеральной воды), и никто не замечает, иногда даже ночью встанет, „хряпнет“ стаканчик из какого-нибудь шкафа (она его уже засекала не раз) и дальше все тихо-крыто».

    Как заметить алкоголика

    Как заметить пьянство. Минздрав считает каждого третьего россиянина алкоголиком | Изображение 4
    Источник фото: pxhere.com

    Заметить тихого алкоголика можно по изменившемуся поведению, говорят врачи. Особенно это заметно у мужчин:

    — тяжелая работа, после которой человек начинает «расслабляться» по вечерам,

    — избегание компаний: алкоголик стремится к одиночеству, где его никто не осудит за употребление спиртного,

    — использует жвачки, леденцы, конфеты, парфюм, чтобы сбить запах,

    — перепады настроения: вел себя агрессивно, но отлучившись на короткое время, стал вдруг спокойным и приветливым — возможно, он поднял себе настроение спиртным,

    — часто тихий алкоголик пьет понемногу, добавляя спиртное в кофе, разбавляя его соком или водой, но это происходит на протяжении всего дня. «Если из ваших кружек в доме стал доноситься предательский запах алкоголя, будьте внимательны», — советуют специалисты.

    Что говорят ученые

    В конце 2017 года главный внештатный нарколог Евгений Брюн рассказывал о проверке пациентов российских больниц. Выяснилось, что примерно у 15% из них болезнь связана с употреблением спиртного (на учете у нарколога они не состояли). Еще 6% пациентов оказались наркопотребителями.

    В ВОЗ отмечают, что «безопасной дозы алкоголя не существует». Спиртное там связывают с 60 различными заболеваниями, при этом чем больше человек выпивает, тем выше риск заболеть.

    Врачи всемирной организации соглашаются с исследованиями, согласно которым люди среднего и старшего возраста, пьющие умеренно, меньше рискуют заработать болезни сердца, инсульт или сахарный диабет второго типа.

    Однако «физическая активность и здоровое питание принесут человеку старшего возраста куда больше пользы, чем употребление алкоголя», считает Ларс Меллер, глава программы «Алкоголь и запрещенные наркотики» Европейского бюро ВОЗ.