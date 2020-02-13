Защищает ли медицинская маска, и как ее носить? Аптеки Истры проверили на наличие респираторов

Обычная медицинская маска теперь на вес золота. Во всех ли аптеках Истры респираторы в наличии и, вообще, защищают ли они от вирусов на 100%? Корреспондент «360» провел рейд по аптекам и выяснила, как правильно носить медицинскую маску.

Источник фото: телеканал «360»

Цены на защитные маски непривычно кусаются. Например, за набор шестислойных в одном из интернет-магазинов придется выложить пять тысяч. Хотя на графике, представленном на сайте, видно — несколько недель назад они стоили в 10 раз дешевле. Такая же картина в большинстве онлайн-магазинов, уверяют интернет-пользователи.

«На Ozon.ru раскуплены все медицинские маски. Те, что остались, стоят в 10-40 раз дороже их оптовой цены два месяца назад», — пишут пользователи.

Логично, что спрос связан с нашумевшим коронавирусом. Несмотря на все меры безопасности, которые принимаются для контроля ситуации, напряжение жителей растет. Во многих аптеках такие средства защиты уже не найти.

Мы побывали в пяти аптеках Истры. Респираторы нашли лишь в одной. Купили.

После этого мы отправились в больницу, чтобы узнать, оправдан ли такой ажиотаж и действительно ли кусочек полотна защитит? Ведь некоторые китайцы используют отнюдь не аптечные маски, а самодельные.

Мастерят их из пластика, ваты и полиэтилена. Наши эпидемиологи убеждены, что в такие крайности впадать не стоит.

Источник фото: телеканал «360»

«Маски рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения для защиты от воздушно-капельных инфекций. Так как у нас представители вируса гриппа и представители ОРВИ, и коронавируса входят в группу воздушно-капельных инфекций, то их применение оправдано», — отметила Юлия Соколова, врач-эпидемиолог.

С этим разобрались. Но как использовать маску правильно? С началом распространения коронавируса в соцсетях появились советы: тем, кто болен респираторным заболеванием, следует надевать маску цветной стороной наружу, а для защиты следует переворачивать ее — якобы белая сторона, где расположен фильтр, будет отражать заразу. Эпидемиолог над этим лишь посмеялся.

«Она и так и так считается эффективной, потому что между двух слоев как раз этот фильтрующий слой — третий. С какой стороны вы ее будете надевать — со стороны цветного или со стороны белого — не важно», — уточнила Юлия Соколова.

Важно лишь одно — правильно ее надевать. Эпидемиолог делится, зачастую люди совершают банальные ошибки. Первым делом, нужно помыть руки. Если этого не сделать, велик риск того, что вирус с грязных рук попадет на внутреннюю сторону маски, и тогда заражение неизбежно. Даже доставать из пачки ее надо, не прикасаясь.

Источник фото: телеканал «360»

Менять маску нужно каждые два часа. Снимать ее «временно» либо опускать с лица тоже запрещено. Несмотря на все защитные свойства марлевой повязки, специалисты сходятся во мнении, главное в профилактике — вовсе не маски, или чудодейственные эликсиры, а банальное мытье рук водой с мылом.

Это защитит не только от нового коронавируса, но и от других респираторных заболеваний. Маска — лишь дополнительная мера. Поэтому втридорога и прозапас закупаться нашумевшими респираторами не стоит.