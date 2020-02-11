Эпидемия гриппа и ОРВИ бушует в 37 регионах России

В 37 регионах и девяти центральных городах субъектов России превышены эпидемические пороги гриппа и ОРВИ. Болеют в основном дети 7-14 лет и взрослые.

Превышение выявлено на шестой неделе 2020 года с 3 по 9 февраля, уточнили в пресс-службе ведомства. Преобладает в структуре вирусов гриппа вирус группы B.

«В эпидемический процесс преимущественно вовлечены дети возрастной группы 7-14 лет и взрослое население», — заметили в Роспотребнадзоре.

Более половины россиян — 50,5% — сделали прививки при подготовке к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ. Всего привились свыше 73,95 миллиона россиян.

Ситуацию с распространением вирусов гриппа и ОРВИ контролируют в Роспотребнадзоре.

В некоторых российских школах ввели карантин. Не работают учебные заведения в Омске, Саратове, Башкирии, Челябинской и Тюменских областях, закрываются и детские сады. В Уфе карантин продлится неделю.

В Хабаровске вообще ввели масочный режим — из-за риска заболевания коронавирусом и роста числа заболевших гриппом и ОРВИ.