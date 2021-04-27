Подмосковные регоператоры вывезли на переработку свыше 600 тонн коммунальных отходов по итогам областного субботника

Более 300 тысяч человек приняли участие в областном субботнике в Подмосковье. Участники суммарно собрали более 2,27 тысячи кубометров (более 600 тонн) коммунальных отходов, все они были вывезены региональными операторами на новые КПО для последующей переработки. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

«600 тонн — много это или мало? К примеру, в среднем каждый житель Подмосковья производит около 1,5 кг мусора в день, то есть всего за один день субботника был собран дневной объем образования коммунальных отходов двух таких городских округов, как Красногорск и Мытищи. Каждый килограмм собранных отходов в ходе субботника был направлен на КПО для переработки, так как созданная у нас налаженная современная инфраструктура позволяет это сделать без особых проблем», — сказал зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

В день субботника региональные операторы перешли на усиленный режим работы, привлекли несколько сотен человек дополнительного персонала, вывели несколько десятков дополнительной мусоровывозящей техники, увеличили парк контейнеров, а на придомовых площадках был организован своевременный вывоз всех коммунальных отходов на действующие КПО.

Больше всего отходов было собрано в Алексинском и Воскресенском кластерах, там региональный оператор вывез более 650 кубометров бытовых отходов. Также жители активно сдавали крупногабаритные отходы (всего более 500 кубометров) — старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, автомобильные покрышки на «Мегабак».

В Московской области работает десять высокотехнологичных комплексов по переработке отходов, благодаря которым с 2019 года на переработку было направлено более 2,8 млн тонн коммунальных отходов.