В Подмосковье завершился общеобластной субботник. В разных уголках региона жители присоединились к коммунальщикам, чтобы сделать родные парки, дворы и улицы чище. Несмотря на дождливую погоду, люди убрали мусор, который накопился за зиму, распилили поваленные деревья и высадили новые. Вот как это было.

Жители убрали прошлогоднюю листву, распилили сухостой, а еще посадили новые деревца. Плохая погода не помешала навести порядок.

В Чехове очистили не только землю, но и водоемы.

К уборке присоединились и дети — маленькие жители тоже вышли на субботник, чтобы сделать окружающий их мир чище.

В Пушкино наводить порядок после зимы вышли более трех тысяч человек — жителей, представителей общественных организаций, депутатов и сотрудников коммунальных служб муниципалитета. Они смогли собрать более 128 кубометров мусора. Все собранные отходы отправились на переработку.

В Пестовском парке в Балашихе на уборку вышли сотрудники городских предприятий, общественных организаций и учреждений культуры, а также волонтеры. К ним присоединились и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, министр культуры Подмосковья Елена Харламова и глава Балашихи Сергей Юров — они высадили на территории сосны.

Специально для участников субботника организовали развлекательную программу, а также полевую кухню, где можно было перекусить и отдохнуть.

Кроме того, в порядок привели памятный монумент в сквере Героев Отечества в микрорайоне Заря. Вместе с коллективом культурно-досугового центра «Заря» его прибрал депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

В Одинцове успели не только убрать территорию, но и потанцевать во время флешмоба.

В сегодняшнем субботнике приняли участие более двух тысяч сотрудников «Мособлгаза». Газовики начали уборку еще 19 апреля — за это время они очистили более 150 гектаров земли от мусора и листвы, высадили клумбы и деревья, а также облагородили более 150 мемориалов воинской славы в Подмосковье.

Присоединились и более 150 сотрудников Министерства сельского хозяйства и продовольствия области. Вместе с жителями Серебряных Прудов и Лотошина они привели в порядок после зимы территорию центральных парков, высадили деревья, озеленили газоны, а также установили скамейки и урны.

Кроме того, сегодня в регионе запустили 210 фонтанов — в прошлом году они начали работать только 1 июня. За этот месяц их работу проверили, починили неисправности, а также облагородили прилегающую территорию. Игорь Брынцалов и глава Реутова Станислав Каторов дали старт сезону фонтанов в городском округе.

Весна — время перемен

Всего на общеобластной субботник вышли более 300 тысяч человек. Губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил неравнодушных жителей.

«Спасибо всем, кто приводил наши города в порядок после зимы: прибирал улицы, парки и дворы, помогал высаживать деревья и клумбы, красить ограждения и заборы. И отдельная благодарность жителям, которые сегодня не побоялись непогоды и вышли на областной субботник. Я знаю, что многие участвовали с друзьями и близкими, приводили детей. Спасибо за неравнодушие и заботу о нашем любимом Подмосковье!» — сказал губернатор.

Он отметил, что мероприятия по благоустройству проходили в Московской области весь апрель. Всего в них приняли участие порядка 840 тысяч человек. Они убирали мусор, ремонтировали тротуары, проезды, лавочки, красили ограждения и декоративные заборы, спиливали сухостой, обустраивали клумбы, высаживали деревья и кустарники. Отдельное внимание уделили наведению порядка на объектах памяти Великой Отечественной войне, социальной инфраструктуры, торговли и услуг, в парках, общественные территориях, на улицах, дорогах, во дворах.