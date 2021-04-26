Более 250 тысяч тонн отходов отсортировали на КПО в Сергиево-Посадском округе за год

270 тысяч тонн отходов прошли сортировку за 12 месяцев на комплексе по переработке отходов «РТ-Инвест» в Сергиево-Посадском округе. Сейчас ежедневно на сортировочные линии поступает более 1200 тонн ТКО, за сутки через них проходит объем, равный весу 20 железнодорожных вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Комплекс «Север» стал вторым современным предприятием по сортировке твердых коммунальных отходов в Подмосковье. Он был открыт в январе 2020 года. Все поступающие на КПО отходы проходят радиационный контроль и взвешивание. Помимо цеха сортировки, где происходит отбор вторичных ресурсов, на комплексе действуют цех компостирования для мелкой фракции с большим содержанием органики и участок измельчения крупногабаритных отходов.

Более 70% оборудование цеха сортировки произведено и установлено по программе импортозамещения — это большинство конвейерных систем, платформ, роторные сепараторы и ряд другого оборудования.

Всего на КПО «Север» было создано более 570 рабочих мест, и приоритет в трудоустройстве отдан местным жителям.

За один год «РТ-Инвест» запустил четыре комплекса по переработке отходов в Коломенском, Сергиево-Посадском, Каширском и Можайском округах. Сейчас общая мощность линий сортировки комплексов составляет 1 500 тысяч тонн.

В настоящее время «РТ-Инвест» реализует пилотный проект по строительству пяти заводов энергетической утилизации по технологии Hitachi Zosen INOVA: четыре завода появится в Московской области, в проработке — еще один проект в Татарстане.

Ранее общественники и экоактивисты проверили, как работает комплекс переработки отходов «Храброво».