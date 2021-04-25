Жители Клина и Солнечногорска присоединились к акции «Ген уборки»

Подмосковные Клин и Солнечногорск в день областного субботника присоединились к всероссийской экологической акции «Ген уборки». Об этом со ссылкой на организаторов акции сообщило РИАМО.

Клинчане и солнечногорцы присоединились к акции, в рамках которой традиционная уборка проходит по правилам раздельного сбора отходов. На уборку мусора вместе с экоактивистами и волонтерами вышли сотрудники правительства Подмосковья и администраций муниципальных образований.

В Клину в ликвидации незаконной свалки недалеко от деревни Давыдково принял участие первый замглавы Минэкологии региона Тихон Фирсов. Он отметил, что в раздельный сбор мусора включается все больше жителей Подмосковья, что не может не радовать.

«Мусор не просто убран, а на месте разделен на фракции. Теперь работникам комплекса по переработке отходов будет проще извлечь вторичные материалы, пригодные для рециклинга», — сказал Фирсов.

А в Солнечногорске провели уборку на берегу озера Сенеж. Там тоже мусор собирали раздельно. Большинству собранных отходов можно подарить вторую жизнь. Их отправят на сортировочные мощности группы «Эколайн».

Глава Солнечногорска Виктор Родионов рассказал, что в течение месяца в субботниках на территории городского округа приняли участие около 19 тысяч человек.

«Это говорит о том, что этим людям небезразлична экология не только нашего округа, но и всего Подмосковья», — отметил Родионов.

А в Звездном Городке в рамках областного субботника высадили аллею имени Гагарина.