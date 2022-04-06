Подмосковные индустриальные парки привлекли 20 инвесторов с начала года

Еще 20 новых резидентов пришли в индустриальные парки Подмосковья с начала года. Они создадут 400 рабочих мест.

Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева. Она уточнила, что заявленные инвестиции по новым проектам составят свыше 1,6 миллиарда рублей.

На предприятиях новых резидентов планируют создать более 400 рабочих мест Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в Подмосковье сохраняется высокий уровень заполняемости индустриальных парков. Он равен 73%.

При этом уже 27 площадок заполнены резидентами на 100%, отметила Зиновьева. В индустриальных парках работает 1017 компаний.

За все время они создали более 52 тысяч рабочих мест. Этой работе уделяют особое внимание по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.