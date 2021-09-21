Лидер по числу индустриальных парков в России. Еще больше компаний пришли в Подмосковье

Подмосковье занимает первое место в России по числу индустриальных парков. Их не только больше всего, но и заполняемость этих площадок высокая. Ожидается, что к концу года она превысит 71%.

Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, заполняемость выросла до 66,6% и продолжает увеличиваться.

Московская область — лидер по количеству индустриальных парков в России. При этом качественный показатель этих территорий тоже очень высок Екатерина Зиновьева.

В индустриальных парках работают самые разные компании. Они получают готовую инфраструктуру и льготы для развития своего бизнеса.

«С начала года в областные индустриальные парки привлекли 44 новых резидента, которые планируют инвестировать в свои производства 18,5 миллиарда рублей», — отметила Зиновьева.

В результате реализации этих проектов создадут не менее двух тысяч рабочих мест для жителей Московской области.

Сегодня в регионе насчитывается 59 индустриальных парков, 21 из которых уже заполнили на 100%.