Лидер по числу индустриальных парков в России. Еще больше компаний пришли в Подмосковье
Подмосковье занимает первое место в России по числу индустриальных парков. Их не только больше всего, но и заполняемость этих площадок высокая. Ожидается, что к концу года она превысит 71%.
Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, заполняемость выросла до 66,6% и продолжает увеличиваться.
Московская область — лидер по количеству индустриальных парков в России. При этом качественный показатель этих территорий тоже очень высок
В индустриальных парках работают самые разные компании. Они получают готовую инфраструктуру и льготы для развития своего бизнеса.
«С начала года в областные индустриальные парки привлекли 44 новых резидента, которые планируют инвестировать в свои производства 18,5 миллиарда рублей», — отметила Зиновьева.
В результате реализации этих проектов создадут не менее двух тысяч рабочих мест для жителей Московской области.
Сегодня в регионе насчитывается 59 индустриальных парков, 21 из которых уже заполнили на 100%.