Еще тысяча рабочих мест появится благодаря 12 новым инвесторам в Подмосковье

Подмосковье привлекло 6,5 миллиарда рублей инвестиций за первый квартал года. Этого удалось достичь благодаря Корпорации развития региона. Инвесторы создадут более тысячи рабочих мест.

Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева. Она уточнила, что за первый квартал в Подмосковье привлекли 12 новых инвесторов.

Они создадут производства в сферах металлообработки, строительства, пищевой и химическая отраслях.

Созданные в Подмосковье условия для бизнеса и меры поддержки позволяют сохранять сейчас высокий уровень инвестиционной активности, несмотря на экономические трудности Екатерина Зиновьева.

Большинство новых инвесторов — российские компании. Они создадут 1119 рабочих мест и займутся производством офисной мебели, торговой техники, оборудованием для уборки, туризмом, кофейной и кондитерской отраслями.

«Реализация планируемых проектов может принести экономике Московской области свыше 49 миллиардов рублей инвестиций», — добавил генеральный директор Корпорации развития Подмосковья Владимир Слипенькин.

Ранее на заседании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами городских округов сообщили, что около 60 тысяч новых рабочих мест создадут в Подмосковье за год. Помогут льготы для инвесторов.