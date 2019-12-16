Жители частного сектора в Подмосковье получат скидки за услугу по вывозу бытовых отходов, если будут сортировать свой мусор.

В Подмосковье действует система раздельного сбора мусора: органику нужно выбрасывать в серый бак; пластик, бумагу, металл — в синий.

Те дома, которые будут соблюдать правила сортировки, заплатят за вывоз мусора значительно меньше, чем те, кто не привык этого делать. Нововведение касается только частников, то есть владельцев коттеджей, например. И тонкости алгоритма расчета новых платежек пока не ясны. Но точно известно, что тарифы за вывоз отходов не изменят. Если привыкли выбрасывать все в один бак, будете платить за услугу как сейчас — без привилегий.

«Будем обращаться за господдержкой именно для того, чтобы не поднимать в следующем году тарифы для населения Московской области», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Еще одна новинка для региона — мегабаки: огромные контейнеры, куда можно будет выбросить старый диван, тумбочку или ту же новогоднюю елку. Несколько таких баков уже есть в Рошале. И все это только часть масштабной работы по созданию новой системы обращения с отходами в Подмосковье.

«Формируем, по сути, современную инфраструктуру для комплексного обращения с отходами. Если раньше все отходы направлялись на свалку и уровень захоронений был 90-95%, сейчас мы сможем снизить уровень на 50%», — заявил генеральный директор ООО УК «Региональный оператор» Святослав Полянский.

В регионе создадут 12 комплексов по переработке отходов, четыре уже работают. Часть отходов — бумагу и пластик — отправляют на переработку, а из другой части делают компост. Весь остальной мусор отправляется на захоронение.

Член совета директоров группы компаний «Эколайн» Евгений Михайлов рассказал, что меньше чем через неделю в Егорьевске заработает еще один комплекс по переработке отходов — самый современный в России.

Источник фото: телеканал «360»

Кажется, от полигонов никуда не деться, но это не так. В Московской области уже закрыто и рекультивировано пять полигонов. Территории бывших свалок благоустраивают: засеивают газонной травой, есть идеи и по строительству горнолыжных склонов. Работа по рекультивации не останавливается ни на день. К 2030 году в регионе останется всего два полигона. И даже их переоборудуют под комплексы для переработки отходов. Чтобы уйти от истории с захоронением мусора раз и навсегда, создадут заводы по термической переработке отходов.

«Если мы 100 килограммов отходов перерабатываем, не более 27 килограммов превращаются в шлак, не более 2,5 — в золу», — сказал Константин Диесперов, советник генерального директора «РТ-Инвест».

Первый завод по термической обработке запустят уже в 2021 году. Экологи уверяют, это не только не вредно, но также современно и практично. В Японии, например, работают более 20 заводов по термической переработке отходов. При этом никаких проблем с экологией не возникает. Место под строительство завода в Подмосковье пока выбирают. Но уже ясно, что технологии будут использовать современные и иностранные, опираясь на опыт других стран.