Сразу на переработку. Первый в Подмосковье пункт сортировки мусора «Мегабак» открылся в Рошале

В Подмосковье появился первый пункт сортировки мусора «Мегабак». Это место, куда можно привезти крупногабаритные отходы. Пилотный проект реализовали в Рошале.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Подмосковья

В Московской области начали устанавливать мегабаки — контейнеры для сбора отходов, которые не нужно выкидывать вместе с бытовым мусором. Мегабаки располагаются на специальных площадках. В новые контейнеры можно выбрасывать отходы, которые не должны попадать в обычные баки. Это может быть старая техника, одежда или сломавшаяся мебель.

Прямо из контейнеров этот мусор отправят на переработку. Его не придется везти на полигон.

«Это место, куда можно привезти бытовые отходы, которые сразу, минуя мусоровозы, заберут организации, занимающиеся переработкой. И для жителей, и для организаций это бесплатно. Но организации на этом заработают», — рассказал зампредседателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Подмосковья

В проекте «Мегабак» будут участвовать все муниципалитеты региона. Первым делом контейнеры появятся в Балашихе и Рошале.

Контейнеры, находящиеся в пункте сбора, предназначены для разных видов мусора — ненужной одежды, стекла, бумаги, пластика, бытовой техники и мебели.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Подмосковья

Все, что попадет на такие точки, получит вторую жизнь. Из отходов будут получать полезные материалы: топливные брикеты, синтетические нити, древесину и многое другое.

Благодаря реализации проекта «Мегабак» увеличатся показатели по вторичной переработке твердых отходов. Это позволит в будущем закрыть все имеющиеся в Подмосковье мусорные полигоны.

С начала реализации проекта по раздельному сбору мусора уже один миллион тонн направили на переработку. Это колоссальная цифра. Однако не окончательная. Год от года количество отходов, которым дадут вторую жизнь, будет увеличиваться, а Подмосковье становиться чище.