Жители Подмосковья смогут сдать в переработку мебель и бытовую технику. В этом поможет «Мегабак»

Сегодня, 15 ноября, во всем мире отмечается День рециклинга. Что делать с синими и серыми урнами, В Подмосковье уже знают. Но что такое «Мегабак»? Скоро они появятся во всем регионе. Жителям Балашихи — именно там в декабре установят первый «Мегабак» — сегодня показали макет проекта.

Фактически это специальная контейнерная площадка, куда можно сдать для переработки весь крупногабаритный хлам: старую мебель, технику, макулатуру, батарейки — все, что обычно трудно утилизировать, а уж тем более рассортировать. Это и старый диван, и неисправный холодильник и даже лысые автомобильные шины.

Макулатура, пластик, батарейки, бытовая техника — в честь Всемирного дня вторичной переработки расхламляется вся Балашиха. Пока волонтеры установили на улице обычные серые и синие контейнеры. Но скоро в городе появится специальная площадка — «Мегабак».

«Программа называется „Дай старым вещам вторую жизнь!“. Мы организуем площадки по сбору старых вещей, которые дальше пойдут на переработку. Жители могут привезти все, старые вещи — мебель, бытовая техника, пластик», — рассказал исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

То есть в «Мегабак» можно будет бесплатно сдать все, что нельзя выкинуть в привычные уже синие и серые баки.

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Что же происходит с мусором после того, как грузовик опустошил «Мегабак»? Во что превратится, например, старый бабушкин диван? Его разберут на части, переработают и получат массу полезных материалов, например, топливные брикеты, синтетические нити, древесину. Древесина станет новой мебелью или, например, наполнителем лотка для вашей кошки. Ну, а шины? Переработанная резиновая крошка — отличный материал для строительства детских площадок, стадионов, а еще ей можно набить боксерские мешки.

В какую урну что выкинуть — подскажут волонтеры. А еще в «Мегабак» можно сдать старую одежду, чтобы переработать ее в текстиль.

В Подмосковье работает более 20 предприятий, которые занимаются переработкой мусора и могут, например, превратить сковородку в самолет или построить дом из крышек. Так, в Хотькове из пластика делают конструкции, которые потом наполняют бетоном, и они помогают сохранить тепло в здании.

Уже в начале декабря площадки для сбора крупногабаритного мусора появятся в Чехове, Дмитрове и Рошале. Сейчас на вторичную переработку в Подмосковье идет около 20% твердых отходов. Благодаря «Мегабакам» эта цифра может вырасти вдвое. А главная цель — и ее можно достигнуть уже через несколько лет — стопроцентная переработка мусора и закрытие всех полигонов.