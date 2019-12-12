Судьба полигона. Что ждет «Егорьевский» после закрытия

Мусорный полигон в Егорьевске закрыли 12 декабря. Он стал 26-м закрытым полигоном в области из 39. На очереди в этом году еще один. «360» рассказывает, что ждет полигон ТБО «Егорьевский» после закрытия.

Закрытие полигона в Егорьевске долго ждали жители. Он расположен непосредственно в черте города и был построен почти пол века назад. За 50 лет на его территории скопилось 2,5 миллиона тонн мусора.

«Обещание данное жителям Егорьевска исполнено, такое позитивное для Подмосковья развитие ситуации стало возможно активному введению в эксплуатацию новых комплексов по переработке твердых коммунальных отходов», — отметил зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

Закрытый полигон «Егорьевский». Источник фото: телеканал «360»

Уже 14 декабря в строй вступит новый комплекс по переработке отходов «Восток» — самый большой в Московской области. Он будет перерабатывать до 500 тысяч тонн мусора в год и станет самым мощным предприятиям в области по переработке отходов.

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КПО «Восток» удалось построить на три года раньше срока, что заметно улучшит качество жизни горожан. Комплекс будет расположен в 30 километрах от Егорьевска, что позволяет перейти на новые экологические стандарты.

Эксперты назвали КПО «Восток» мощным индустриальным комплексом, который может полностью решить проблемы со свалкой.

«После закрытия полигона „Егорьевский“ весь поток отходов, который до сих пор портил жизнь жителям Егорьевска, поедет на новое предприятие КПО „Восток“. Там, уже готовы к принятию нового потока отходов», — рассказал Хромушин.

На предприятии есть уникальная станция, которая позволит компостировать и обеззараживать пищевой и органический мусор объемом до 105 тысяч тонн в год.

Работа комплекса позволит отправить на переработку половину отходов и сократить объем их захоронения на 300 тысяч тонн ежегодно. Например, всю органику будут перерабатывать в компост и отправлять на сельскохозяйственные нужны.

При этом современное оборудование «Востока» позволит перерабатывать отходы без вреда и какого-либо ущерба для окружающей среды. Кроме того, появление КПО позволит создать дополнительно более 600 новых рабочих мест.

КПО «Восток» в Егорьевске. Источник фото: телеканал «360»

Перед властями Московской области стоит масштабная задача — добиться того, чтобы захоронения отходов составляли не более 5% от общего количества. Будет создана структура из 12 КПО и четырех заводов, они смогут дать мусору новую жизнь и получить экономическую выгоду.

Новая жизнь свалок

На месте бывшей свалки площадью 10 гектаров может появиться лесопарковая зона — это один из вариантов, которые рассматривают. Но прежде полигон нужно рекультивировать — то есть сделать так, чтобы уже накопленные отходы стали безопасны для местных жителей и природы.

Рекультивация проходит в несколько этапов: стагнация, техническая обработка, а затем и биологическая. Сейчас идет подготовка проекта, разрабатывается документация, власти намерены провести публичные слушания, а после них государственную экспертизу.

На время проведения предварительных мероприятий свалка будет засыпана грунтом для защиты от неприятных запахов и возгорания.

В Егорьевске это не первая свалка, которая благодаря усилиям специалистов по ландшафту станет одним из самых зеленых мест в городе. Например, в 1975 году здесь разбили сквер на месте свалки. Со второй половины XIX века туда свозили городской мусор со всей округи.

После закрытия полигона «Егорьевский» в Московской области останется еще 12 таких объектов. Два из них модернизируют, а остальные закроют к 2030 году.