Воробьев рассказал о расширении географии программы «Подмосковные 10 гектаров»

Московская область разработала и внедрила несколько эффективных мер поддержки для фермеров и аграриев в регионе. Это и увеличение площадей пахотных земель, и программа «Подмосковные 10 гектаров», и различные субсидии, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Почти все засеяно. В этом году мы плюс 10-12% к прошлому году по работе сельхозземель добавили. Спасибо нашим аграриям. Но мы пошли дальше, и у нас уже работают „Подмосковные 10 гектаров“. 10 гектаров — это то, что фермер может получить бесплатно», — сообщил глава региона.

За время действия программы уже было подано 10 заявок на общую площадь 430 гектаров. Это территории в городских округах Серебряные Пруды, Лотошино, Шатура.

«Там, где сельское хозяйство наиболее привлекательное и разное. Мы будем расширять географию. Ты можешь использовать землю, которую мы предоставляем, на овощеводство, садоводство, пчеловодство, зерновые, зернобобовые выращиваем, мелкий рогатый скот можешь разводить, мясомолочное направление», — объяснил Воробьев.

Он подчеркнул, что все эти направления завязаны на эффективность. Иными словами, если фермеру предоставляется земля, то от него в ответ ожидают результат.

«Меряется он тоннами, урожаем с гектара. И такие показатели тоже у нас предусмотрены. Поэтому добро пожаловать — подавай заявку, но вместе с тем мы будем смотреть за эффективностью использования земель», — сказал губернатор.

Помимо этого, для сельского хозяйства работают разного рода субсидии — и федеральные, и региональные. Наиболее масштабная, по его оценке, — поддержка племенного животноводства.

«Миллиард мы направляем почти. Агротехнологические работы — это миллиард, поддержка молока — тоже 800 миллионов. Соответственно, все эти мероприятия позволяют тебе делать и гидромелиорацию, и покупать качественные семена. Заранее, до посевной», — отметил Воробьев.

Он обратил внимание, что в регионе работает поддержка по лизинговым программам, и в области налогообложения.

«Это то, что мы предлагаем по сельскому хозяйству и видим хороший результат по овощеводству, зерновым, но цыплят по осени считают. Давайте дождемся сбора урожая и обязательно расскажем», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что в Московской области наращивается и производство молока. Для улучшения показателей тоже была принята специальная программа.

«Мы понимаем, что молоко нам нужно, чтобы обеспечить завод, которые работают на территории Подмосковья — вы знаете, что и йогурты производятся. Много сыра производится, и он — потребитель молока очень заметный. Поэтому мы поддерживаем молочное производство и видим рост», — заключил Воробьев.