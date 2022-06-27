Подмосковье стало лидером ЦФО по производству овощей

Московская область заняла первое место среди регионов Центрального федерального округа по производству овощей в открытом грунте. По России область стала шестой.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия области прогнозирует, что валовый сбор урожая в Подмосковье составит 336 тысяч тонн. Как сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов, в этом году под посадки овощей открытого грунта запланировали 8,2 тысячи гектаров площадей.

«Мы рассчитываем на 10-процентное увеличение урожая картофеля, кабачков, моркови, свеклы, капусты и лука. Традиционно в лидерах по производству такие городские округа, как Дмитровский, Коломна, Серпухов, Ступино и Луховицы», — подчеркнул Филимонов.

Область также стала второй в ЦФО по выпуску молока и седьмой по производству скота и птицы.

Высоких результатов Подмосковье смогло добиться благодаря поддержке аграриев со стороны правительства. В этом году на выплаты субсидий компаниям выделили 5,5 миллиарда рублей, из которых 3,1 миллиарда уже выплатили 185 производителям. Сельскому хозяйству доступно 27 мер поддержки.