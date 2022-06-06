Воробьев назвал 4 цели «Подмосковных 10 гектаров». Вот как программа работает

Стартовавшая в мае программа «Подмосковные 10 гектаров» оказалась востребована у местных фермеров. Губернатор Андрей Воробьев на совещании с областным правительством выразил надежду на высокие результаты проекта и назвал его четыре цели.

«Посмотрим, насколько популярной она будет», — сказал глава Подмосковья.

Он выразил надежду на то, что с реализацией программы отрасль будет развиваться еще динамичней.

По словам Андрея Воробьева, программа одновременно выполняет четыре цели: увеличение объемов производства фермерской продукции, создание рабочих мест в фермерских хозяйствах, введение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель и обеспечение фермеров дополнительными участками.

Рост показателей по меду и молоку

В регионе насчитывается 739 фермерских хозяйств, причем 45% — всего в 10 городских округах. Лидерами стали Коломна, Шаховская и Луховицы. Глава Минсельхозпрода Московской области Владислав Мурашов отметил, что они показали высокую динамику роста производства за последние пять лет. Так, по молоку зафиксирован прирост на 57%, по меду — 135%.

«Если сравнивать с показателями крупных хозяйств, то в динамике наши фермеры дают показатели в процентах прироста где-то в два-три раза выше, чем крупные хозяйства, хотя занимают по площади 8%», — сказал Мурашов.

По этой причине запрос на землю по программе «Подмосковные 10 гектаров» есть. Они заявляют об этом на всех встречах. Министр отметил, что этот проект действительно является крайне важным. Он позволит повысить показатели производства сельхозпродукции.

Земли трех округов

Программа «Подмосковные 10 гектаров» стартовала в мае. Фермеры могут быстро, в течение максимум двух недель, получить в безвозмездное пользование на шесть лет участки в областной или муниципальной собственности. Заявки принимают на региональном сайте госуслуг. В договоре прописываются целевые показатели по каждому земельному участку. Они зависят от результатов, которых фермеры должны достичь.

На сегодня в проекте участвует три городских округа: Лотошино, Шатура, Серебряные Пруды. Фермеры получат там земли площадью от 10 до 200 гектаров. До 50 гектаров выдается под овощеводство, садоводство и пчеловодство, до 100 гектаров — под растениеводство, до 100 гектаров — под разведение мелкого рогатого скота, до 200 гектаров — под разведение крупного рогатого скота.

Этот проект поможет не только поддержать предпринимателей, расширить площади земель в их ведении и объекты производства, но и увеличить количество рабочих мест, а также ввести в оборот неиспользуемые территории.

Источник фото: телеканал «360»

Первый участник программы

Первым участником программы стал фермер Иван Шубин, который занимается выращиванием озимой и яровой пшеницы, рапса, ячменя и овса. В Минсельхозпроде Подмосковья сообщили, что он заключил два договора на получение земли общей площадью 56 гектаров.

«Когда узнали, что в области работает программа по предоставлению земли, сразу же выбрали участок, подали заявление через портал госуслуг и в течение двух недель уже получили договор», — сказал Мурашов.

Сельхозпроизводитель подписал обязательство ежегодно увеличивать валовый сбор урожая с гектара. По прогнозу на 2023 год, урожайность на его землях составит 45 центнеров с гектара, дополнительный валовой сбор — порядка 260 тонн.