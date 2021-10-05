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    05 октября 2021, 15:57

    Подмосковного экскурсовода признали лучшим в индустрии туризма России

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Экскурсовод из Подмосковья Глеб Шибаев занял первое место на конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма». Он всероссийский и проходит ежегодно. Уже третий раз область входит в тройку призеров.

    Подмосковного экскурсовода признали лучшим в индустрии туризма России | Изображение 1

    Глеб Шибаев окончил Российский университет транспорта. В должности менеджера по туризму работает с 2017 года.

    Он один из разработчиков проектов для отдыха детей. Сейчас Шибаев курирует проект «Первый гастрономический ТИЦ».

    Подмосковного экскурсовода признали лучшим в индустрии туризма России | Изображение 2

    Победители и призеры федерального этапа получают дипломы, сувениры и денежное поощрение в размере 60 тысяч рублей за третье место, 80 тысяч — за второе и 100 тысяч — за первое.

    В комитете по туризму Подмосковья отметили, что целью такого конкурса стало повышение качества обслуживания, престижа профессий, востребованности выпускников образовательных центров и привлечение специалистов.

    Детали

    Каждый год конкурс проводят в два этапа. Сначала на уровне субъектов России и отраслевых объединений в сфере туризма, а после — на федеральном уровне.

    Подмосковного экскурсовода признали лучшим в индустрии туризма России | Изображение 3

    Московская область в третий раз входит в тройку призеров — дважды в номинации «Лучший экскурсовод».

    В 2015 году третье место на федеральном уровне завоевал гид музея-заповедника «Дмитровский кремль» Роман Сунгуров, а в 2019-м — экскурсовод из Серпухова Людмила Зобкова.