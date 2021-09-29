facebook_pixel
    29 сентября 2021, 11:05

    Городские округа с пятизвездочными гостиницами назвали в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Степень «звездности» определили уже для 700 гостиниц Подмосковья за пять лет. Такая классификация помогает обеспечить нужный уровень сервиса. Лучшие гостиницы сейчас находятся в Химках, Солнечногорске, Жуковском, Истре и Балашихе.

    Городские округа с пятизвездочными гостиницами назвали в Подмосковье | Изображение 1

    В комитете по туризму Московской области напомнили, что по постановлению правительства классификация гостиниц стала обязательной с 2019 года.

    Она позволяет создавать конкурентную среду, стимулировать развитие внутреннего и въездного туризма.

    Гостиницы классифицируют по системе, предусматривающей шесть категорий, а это пять звезд или, соответственно, четыре, три, две, одна и без звезд.

    Пятизвездочные гостиницы находятся в округах Химки, Солнечногорск, Жуковский, Балашиха и Истра

    комитет по туризму Подмосковья.

    У пятизвездочных гостиниц самые большие номера, наиболее высокий стандарт сервиса.

    «К отелям, не имеющим категорию „звездности“, предъявляют минимальные требования», — уточнили в комитете.

    Сегодня процедура классификации требуется для гостиниц с фондом выше 15 номеров, а с января 2022 года она станет уже обязательной для всех.