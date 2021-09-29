Городские округа с пятизвездочными гостиницами назвали в Подмосковье

Степень «звездности» определили уже для 700 гостиниц Подмосковья за пять лет. Такая классификация помогает обеспечить нужный уровень сервиса. Лучшие гостиницы сейчас находятся в Химках, Солнечногорске, Жуковском, Истре и Балашихе.

В комитете по туризму Московской области напомнили, что по постановлению правительства классификация гостиниц стала обязательной с 2019 года.

Она позволяет создавать конкурентную среду, стимулировать развитие внутреннего и въездного туризма.

Гостиницы классифицируют по системе, предусматривающей шесть категорий, а это пять звезд или, соответственно, четыре, три, две, одна и без звезд.

Пятизвездочные гостиницы находятся в округах Химки, Солнечногорск, Жуковский, Балашиха и Истра комитет по туризму Подмосковья.

У пятизвездочных гостиниц самые большие номера, наиболее высокий стандарт сервиса.

«К отелям, не имеющим категорию „звездности“, предъявляют минимальные требования», — уточнили в комитете.

Сегодня процедура классификации требуется для гостиниц с фондом выше 15 номеров, а с января 2022 года она станет уже обязательной для всех.