Подмосковье вошло в топ-5 регионов по развитию туризма

Подмосковье стало одним из лидеров России по уровню развития туристического потенциала. В пятерку лучших регионов вошли также Краснодарский край, Крым, Татарстан, Ярославская область.

Подмосковье заняло пятое место рейтинга. Индекс развития туристического потенциала в регионе составил 5,8, сообщили в областном комитете по туризму.

У Краснодарского края индекс — 7,0, у Крыма — 6,9, у Татарстана — 6,8, а у Ярославской области — 6,2.

Исследования показали, что общие затраты туристов в России за год снизились с 2,8 до 1,7 миллиарда рублей.

Средняя продолжительность отдыха выросла с четырех до шести дней комитет по туризму Подмосковья.

Ранее россияне назвали самое желаемое направление для путешествия. Среди тех, кто уже успел побывать в отпуске, 36% жителей выбрали поездки по стране.