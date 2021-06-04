Летом в Подмосковье и туристам, и местным жителям есть, где насладиться природой, натуральной едой и изучить народные промыслы. Подробности «360» раскрыла заместитель руководителя комитета по туризму Московской области Ирина Шилкина.

Лето в Подмосковье и ограничения

Опыт прошлого года показал, что что людям очень не хватает отдыха на природе. Сейчас экоистория, экотуризм является самым популярным.

«Мы в первую очередь, конечно, пропагандируем это направление. Сейчас у нас и глэмпинги стали очень популярны, и мы видим большой интерес инвесторов к этой деятельности. Поскольку понятно, что люди могут проводить время, им не нужно думать, что они должны находиться на расстоянии полтора метра друг от друга», — рассказала Шилкина.

В отелях соблюдаются все меры Роспотребнадзора, люди чувствуют себя в безопасности. По словам Шилкиной, в этом году летний турпоток составит около 8,5 миллиона.

«В прошлом году он доходил до двух миллионов. Сейчас область — один из регионов-лидеров по турпоток. И понятно, что из-за отсутствия авиасообщения с международными странами, из-за пандемии, мы сейчас имеем невероятный интерес к нашей области», — объяснила замруководителя.

Сейчас популярным стало строительство глэмпингов. Это такие легковозводимые красивые домики. Их можно увидеть в Instаgrаm. Такие направления популярны в Пушкине, Коломне, Звенигороде.

Про экотуризм

Собеседница «360» назвала самые популярные в Подмосковье эконаправления — это Зарайск, Коломна, Сергиев Посад, Руза, Пушкино, Талдомский округ. По ее словам, в области есть бесконечное количество просторов и бесконечное количество мест, где можно провесит отдых.

Про народные промыслы

«Мы гордимся народно-художественными промыслами (НПХ) нашего региона. Мы имеем 60% всего оборота НПХ по всей России. Это самобытная история, культурный код. И для нас сейчас является задачей интегрировать эту отрасль. В туристическую сферу», — заявила Шилкина.

Область пытается заниматься продвижением НПХ, делает выставки, посвященные этому направлению, программы по экскурсиям. Популяризация промыслов положительно сказывается на имидже региона. Потому что это культурный код нашей страны и истории.

Вместе с коллегами из Министерства образования комитет по туризму сделал информационные флаеры для детей, где прописаны время экскурсий, мастер-классов. Также была сделана рассылка по родительским чатам. Сейчас этот формат стал очень популярным.

«Мы это направление также пропагандируем и для других регионов. Это тот опыт, которым не жалко поделиться», — отметила Шилкина.

Культурные фестивали

«Очень хочется сказать, что Подмосковье — культурный центр России. Культурно-событийная, мне кажется, главная площадка России. Все знают о проведении всем известного нашего гастромероприятия „Сыр. Пир. Мир“. Мы к нему готовимся в этом году», — рассказала собеседница «360».

Также будут праздноваться дни городов Верея — 650 лет, Зарайска — 850 лет. В частности, 12 июня в усадьбе Дубровы пройдет мероприятия «Летняя симфония», в июля можно посетить музей «Новый Иерусалим». С 14 по 18 июля там будет проходить ставший известным «Лето, музыка, музей».

Всю информацию можно узнать на welcome.mosreg.ru.

О самых популярных мероприятиях

«Самым популярным мероприятиям можем назвать „Сыр. Пир. Мир“. Это наша визитная карточка — гастромероприятия масштабнее, наверное, в стране нет. В том году его посетили 180 тысяч человек. 400 фермеров принимали участие на площадке и продавали свои экологически чистые продукты. Для нас важно продвижение фермеров, поскольку они между собой знакомятся, могут свою продукцию пропиарить.», — рассказала Шилкина.

В этом году мы также планируется проведение этого мероприятия о всеми мерами безопасности и рекомендациями.

О местах купания

«Мы активно готовимся к пляжному сезону. В Подмосковье более 300 мест у воды. Конечно, мы также ждем гостей и туристов на самых топовых пляжах — Солнечногорск, Лыткарино, Сенеж, Талдом, Щелково и остальные перечисления можно увидеть на welcome.mosreg.ru», — рассказала замруководителя.

Сегодня пляж — благоустроенная территория на которой можно не только позагорать, но и перекусить, посетить туалет. Это развлечения на воде, вейкборды, во многих местах присутствуют лодки.