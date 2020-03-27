Подмосковная компания поможет производить лекарства в условиях пандемии

Клинические исследования, ранее проведенные в городах Ухань и Шэньчжэнь, показали, что лекарство «Фавипиравир» способно бороться с COVID-19. Заявление об этом сделал глава Китайского национального центра развития биотехнологий Чжан Синьминь.

Препарат показал сокращение времени, в течение которого вирус остается в организме пациентов, с 11 до четырех дней, а также, по словам Чжана, и улучшение состояния пораженных легких у 91% пациентов по сравнению с 62% участников контрольной группы, не получавших этого лекарства.

По данным коллег из Китая, препарат показал позитивные результаты в лечении пациентов, у которых был обнаружен коронавирус. В рамках усилий по борьбе с инфекцией мы объявляем о создании предприятия для обеспечения этим препаратом зараженных пациентов в России, а также для поставок в зарубежные страны Кирилл Дмитриев генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

На российский рынок лекарство планируют начать выводить уже в апреле. Всего же за 2020 год учредители хотят выпустить 600 000 упаковок «Фавипиравира». Инициативу поддерживают в областном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Сейчас мы особенно активно взаимодействуем с предприятиями, регулярно собираем данные по проблемам фармацевтического производства. При необходимости оказываем поддержку в виде льготного займа от 1 до 5% на закупку оборудования Наталья Егорова министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В министерстве для приобретения оборудования предусмотрена субсидия, возмещающая до 30% его стоимости. Если вложения в производство составляют свыше 50 миллионов рублей, положена льгота по налогу на имущество и прибыль.