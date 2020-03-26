С домашним лечением коронавируса могут возникнуть сложности

У москвичей, которые заразились коронавирусом и остались лечиться на дому, могут возникнуть трудности. Нужных лекарств может не хватить.

Врачи рассказали «Известиям», что в Москве пациенты с легкой формой коронавирусной инфекции могут отказаться от госпитализации и лечиться дома. По регламенту, таким больным нужно назначать средство, которым сейчас лечат ВИЧ-инфекцию — лопинавир и ритонавир.

Просто так такие препараты купить нельзя. Они отпускаются строго по рецепту и не продаются в обычных аптеках.

Заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский объяснил, что это лекарство выделено особым распоряжением правительства. Передать их на другие нужды сейчас нельзя.

Столичные врачи не понимают, как выписывать и отпускать эти препараты, если появятся пациенты на домашнем лечении. Пока они ожидают разъяснений и комментарии от властей.

Ранее российские ученые создали шесть вакцин против коронавируса. Сейчас препараты испытывают. Их бросят на борьбу с 2019-nCoV, как только докажут их эффективность и безопасность.