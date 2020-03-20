Россия создала прототипы вакцины против коронавируса. Это прогресс, но лекарство от COVID-19 еще далеко

Российские ученые создали целых три прототипа вакцины против нового коронавируса. Победа над COVID-19 уже близко? Если вы так думаете, то заблуждаетесь. Конечно, получение вакцины — это уже прогресс, но чтобы ее применять, должны пройти годы.

Коронавирус остается насущной и очень болезненной темой для всего мира. Если раньше все внимание уделяли Китаю, то к середине марта ситуация резко поменялась. В КНР действительно больше всего инфицированных (81 250, из которых умерли 3133), однако Италия, стоявшая в конце списка «коронавирусных» стран, стремительно передвинулась на вторую позицию (47 021 зараженных).

Но не только этим Италия отличилась: в стране умерло больше людей, чем в Китае, где зародился COVID-19. В Италии 4032 смертей, в Китае — 3133.

Все страны на планете работают над созданием вакцины. Россия уже разработала целых три прототипа препарата для борьбы с коронавирусом нового типа. Но это только часть пути, поэтому считать прорыв наших ученых победой над COVID-19 преждевременно.

Вакцина в разработке

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с «360» объяснил, что нужно не просто создать какой-то препарат, а доказать его эффективность и безопасность. На земле не существует технологий, которые позволили бы за каких-то три недели сделать действенную вакцину.

Создание любого препарата занимает минимум четыре-пять лет. Создание вакцины за год-полтора — это очень быстрый и достаточно дерзкий срок для создания эффективного иммунобиологического препарата Георгий Викулов.

Источник фото: Flickr/mattza

Этапы работы после факта создания вакцины таковы: сначала идет серия исследований на животных, потом трехэтапные клинические исследования на волонтерах, чтобы доказать эффективность и безопасность препарата. Это делается еще и при учете этических принципов, а также всех правил доказательной медицины.

Викулов считает, что год-полтора от момента создания — это тот срок, за который могут провести клинические испытания вакцины против коронавируса.

Если слов специалиста недостаточно, чтобы понять, что вакцина не создается за пару недель, следует знать, что вирусы могут мутировать. По словам Викулова, ученые сравнивают китайский и европейский штаммы, чтобы узнать, насколько меняется возбудитель. Это поможет понять, почему в Италии такая высокая заболеваемость и смертность. Викулов отметил, что COVID-19, скорее всего, может мутировать, но подтверждения пока нет.

Вакцина — не лекарство

Академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, член Нью-Йоркской академии наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн по просьбе «360» рассказал, поможет ли вакцина исцелить от коронавируса.

Вакцина — это препарат, который готовят из обезвреженного возбудителя или из части обезвреженного возбудителя. При введении в организм он вызывает иммунитет и защищает от заражений. Лечебного значения такая вакцина не имеет, но она будет защищать от распространения вируса. Это не лекарство, это профилактический препарат Анатолий Альштейн.

В вакцине есть и обратная сторона — никто не знает, сможет ли человек, инфицированный коронавирусом и вылечившийся, заразиться вновь. Но с гриппом такой сценарий работает — то есть человек, переболевший гриппом, в ближайшее время его не подхватит.

По словам Альштейна, чтобы тестировать вакцину на людях, нужно дождаться момента, когда появится больше зараженных. Только в этом случае можно сформировать группы тех, кто привит от коронавируса, и тех, кто не привит. Сроки, когда вакцину будут использовать, Альштейн называть отказался, но предположил, что она, скорее всего, будет бесплатной в условиях эпидемии. Специалист только не уверен, что именно Россия обгонит другие страны и первой сделает препарат.

Источник фото: Flickr/Yoann JEZEQUEL

О распространении вакцины среди населения говорить тоже рановато. Альштейн отметил, что организация производства препарата тоже занимает длительное время.

После того, как все будет сделано и будет налажено производство, конечно, вакцину быстро распространят. Не думаю, что вакцина будет такой сложной, что ее не удастся произвести в достаточном количестве Анатолий Альштейн.

Иммунитета недостаточно

Член президиума РАЕН, Нью-йоркской академии наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций и вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с «360» сказал, что человечеству не стоит надеяться на то, что иммунитет справится с коронавирусом. Поэтому придется все-таки подождать, пока вакцина будет готова.