Подмосковье выделило за пять лет более 4,4 млрд рублей на лекарства от редких болезней
За пять лет из бюджета Подмосковья выделили более 4,4 миллиарда рублей на лекарства для лечения орфанных заболеваний. Это те, которые встречаются не чаще чем у 10 из 100 тысяч жителей.
Об этом стало известно во время подведения итогов работы VI созыва Мособлдумы.
Как отметила заместитель председателя комитета по охране здоровья Ирина Слуцкая, в региональном парламенте за эти годы неоднократно поднимали тему о лекарствах для людей с орфанными болезнями.
С каждым годом таких людей прибавляется в регионе. Необходимо увеличивать расходы из бюджета, чтобы каждый пациент мог получить должное лечение
Пять лет назад в Подмосковье зарегистрировали 659 человек с редкими заболеваниями, а сегодня их уже 1010.
Председатель комитета по охране здоровья Андрей Голубев сообщил, что таких пациентов обеспечивают препаратами в индивидуальном порядке.
Московская область — лидер по обеспечению гарантированных прав людей, которые больны орфанными заболеваниями
К концу года в Московской области планируют потратить еще свыше 1,6 миллиарда рублей по этому направлению.