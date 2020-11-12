Производство 25 видов лекарств запустили на заводе «Алиум» в Оболенске

Современный участок для производства малых партий лекарств запустили на заводе «Алиум» в Оболенске. Это сделал фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп». Как отметил его генеральный директор Рустем Муратов, здесь будут выпускать свыше 25 видов препаратов.

Из них четыре считаются жизненно важными. Их применяют при болезни Паркинсона, ревматоидном и псориатическом артритах, подагре.

Часть лекарств, создаваемых входящими в холдинг компаниями, уже подтвердили эффективность при лечении COVID-19. Сегодня предприятия сделали акцент на выпуске именно таких медикаментов, но важно не забывать о других, рассказала министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Но и в таких условиях важно сохранить объемы поставок других, менее востребованных, но не менее важных препаратов Екатерина Зиновьева.

По ее словам, из-за этого важна «оптимизация производственных процессов, которая позволяет сохранять объемы выпуска других лекарств».

Завод «Алиум» запустили зимой 2019 года. Подмосковные власти выделили ему субсидию для компенсации затрат на инженерную инфраструктуру размером 83,1 миллиона рублей.