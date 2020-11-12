facebook_pixel
    12 ноября 2020, 15:21

    Производство 25 видов лекарств запустили на заводе «Алиум» в Оболенске

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Современный участок для производства малых партий лекарств запустили на заводе «Алиум» в Оболенске. Это сделал фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп». Как отметил его генеральный директор Рустем Муратов, здесь будут выпускать свыше 25 видов препаратов.
    Производство 25 видов лекарств запустили на заводе «Алиум» в Оболенске | Изображение 1

    Из них четыре считаются жизненно важными. Их применяют при болезни Паркинсона, ревматоидном и псориатическом артритах, подагре.

    Часть лекарств, создаваемых входящими в холдинг компаниями, уже подтвердили эффективность при лечении COVID-19. Сегодня предприятия сделали акцент на выпуске именно таких медикаментов, но важно не забывать о других, рассказала министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

    Но и в таких условиях важно сохранить объемы поставок других, менее востребованных, но не менее важных препаратов

    Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, из-за этого важна «оптимизация производственных процессов, которая позволяет сохранять объемы выпуска других лекарств».

    Производство 25 видов лекарств запустили на заводе «Алиум» в Оболенске | Изображение 2

    Завод «Алиум» запустили зимой 2019 года. Подмосковные власти выделили ему субсидию для компенсации затрат на инженерную инфраструктуру размером 83,1 миллиона рублей.