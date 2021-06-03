Новый завод будет производить лекарства от рака в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент группы компаний «Рус Биофарм» Сатия Карм Пуния подписали соглашение о строительстве второй очереди производства препарата для лечения онкологических заболеваний. Проект начнут реализовывать уже в этом году в особой экономической зоне «Дубна».

Соглашение было подписано во время Петербургского международного экономического форума. Сатия Карм Пуния рассказал, что новый завод будет размером около 20 тысяч квадратных метров. На его реализацию будет инвестировано три миллиарда рублей. Новый проект даст городу 240 новых рабочих мест.

«На работу берем местных жителей, обучаем их, если не хватает квалификации. У нас есть специальная система для обучения персонала. Также приглашаем высокопрофессиональных людей с других регионов», — сообщил Пуния.

Строительство нового завода ООО «ПСК Фарма» запланировано на 2021 год. Продлится оно примерно два года. Лекарства, которые будут производить на предприятии, планируют поставлять в регионы России и за рубеж. В год компания планирует производить 350 тонн препаратов для лечения онкологических и других сложных социально-значимых заболеваний.

«Власти Подмосковья активно нас поддерживают, например, предоставляют субсидии, аренду оборудования. В отношении с властями нет никакой бюрократии, министерства всегда доступны, всегда на связи. Мы чувствуем себя очень комфортно здесь и продолжим расширять наши инвестиции в Московской области», — добавил Сатия Карм Пуния.

Первое соглашение о производстве фармацевтической продукции между «Рус Биофарм» и Подмосковьем было подписано в 2017 году на ПМЭФ. Тогда инвестиции составили три миллиарда рублей.