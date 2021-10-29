Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по развитию инноваций
Мининвест: Подмосковье заняло третье место по развитию инноваций в России
Подмосковье заняло третье место по развитию инноваций в России. В регионе несколько программ поддержки этого направления. За два года 20 предприятий получили по миллиону рублей на запуск и коммерческое внедрение своих проектов.
Как сообщила министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, рейтинг по качеству инновационной политики в регионах составила Высшая школа экономики.
Подмосковье активно стимулирует развитие инноваций. В частности, работает программа, направленная на коммерциализацию таких разработок
По ее словам, Московская область улучшила свою позицию в рейтинге и поднялась с седьмого на третье место.
Эксперты, составлявшие его, учли нормативно-правовую базу в регионах и то, какими способами поддерживают, развивают, внедряют инновационные проекты.
Во внимание принимали и сотрудничество с федеральными институтами развития.
«Подмосковные ученые успешно взаимодействуют с Фондом содействия инновациям. В прошлом году удалось привлечь более 700 миллионов рублей», — отметила Зиновьева.
Она рассказала, что в области разработали целый комплекс программ, направленных на развитие научно-технического потенциала и поддержку молодых ученых.