Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по развитию инноваций

Подмосковье заняло третье место по развитию инноваций в России. В регионе несколько программ поддержки этого направления. За два года 20 предприятий получили по миллиону рублей на запуск и коммерческое внедрение своих проектов.

Как сообщила министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, рейтинг по качеству инновационной политики в регионах составила Высшая школа экономики.

Подмосковье активно стимулирует развитие инноваций. В частности, работает программа, направленная на коммерциализацию таких разработок Екатерина Зиновьева.

По ее словам, Московская область улучшила свою позицию в рейтинге и поднялась с седьмого на третье место.

Эксперты, составлявшие его, учли нормативно-правовую базу в регионах и то, какими способами поддерживают, развивают, внедряют инновационные проекты.

Во внимание принимали и сотрудничество с федеральными институтами развития.

«Подмосковные ученые успешно взаимодействуют с Фондом содействия инновациям. В прошлом году удалось привлечь более 700 миллионов рублей», — отметила Зиновьева.

Она рассказала, что в области разработали целый комплекс программ, направленных на развитие научно-технического потенциала и поддержку молодых ученых.