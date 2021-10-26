Подмосковье вошло в топ-5 регионов по развитию науки и технологий в России
Мининвест: Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по развитию науки и технологий
Подмосковье заняло пятое место в России по развитию науки и технологий. Основу этого рейтинга составили результаты, достигнутые в прошлом году.
Московская область сохранила за собой пятую строчку. Такое исследование каждый год проводит РИА «Новости», опираясь на данные Росстата.
Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, в регионе почти 780 научных центров. Там работают более 82,5 тысячи человек.
Московская область является одним из главных научных центров России
По ее словам, правительство региона уделяет особое внимание развитию научно-технического потенциала.
В прошлом году на это направление из бюджета Подмосковья выделили свыше 450 миллионов рублей.
«Также еще не менее 700 миллионов рублей было привлечено подмосковными компаниями и отдельными учеными в Фонде содействия инновациям», — добавила Зиновьева.
Она подытожила, что такая поддержка позволяет выполнять значимые исследования в университетах, институтах, научных лабораториях и делать открытия мирового уровня.