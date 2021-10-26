Подмосковье вошло в топ-5 регионов по развитию науки и технологий в России

Подмосковье заняло пятое место в России по развитию науки и технологий. Основу этого рейтинга составили результаты, достигнутые в прошлом году.

Московская область сохранила за собой пятую строчку. Такое исследование каждый год проводит РИА «Новости», опираясь на данные Росстата.

Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, в регионе почти 780 научных центров. Там работают более 82,5 тысячи человек.

Московская область является одним из главных научных центров России Екатерина Зиновьева.

По ее словам, правительство региона уделяет особое внимание развитию научно-технического потенциала.

В прошлом году на это направление из бюджета Подмосковья выделили свыше 450 миллионов рублей.

«Также еще не менее 700 миллионов рублей было привлечено подмосковными компаниями и отдельными учеными в Фонде содействия инновациям», — добавила Зиновьева.

Она подытожила, что такая поддержка позволяет выполнять значимые исследования в университетах, институтах, научных лабораториях и делать открытия мирового уровня.