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    30 декабря 2020, 09:53

    Подмосковные проекты получили гранты Фонда содействия инновациям на 700 млн рублей за год

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Более 80 проектов из Подмосковья стали победителями конкурсных отборов от Фонда содействия инновациям в 2020 году. Они получили гранты на сумму 700 миллионов рублей.
    Подмосковные проекты получили гранты Фонда содействия инновациям на 700 млн рублей за год | Изображение 1

    Это на 124,5 миллиона рублей больше, чем годом ранее. Отборы провели по нескольким направлениям. Среди них вовлечение молодежи в инновационную деятельность, коммерциализация, поддержка Центров молодежного инновационного творчества и не только.

    Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    Объем полученных грантов составляет от 150 тысяч до 20 миллионов рублей в зависимости от программы

    Екатерина Зиновьева.

    Она добавила, что сопровождением каждой заявки участников из Подмосковья занимался областной Мининвест.

    Сам фонд — это государственная некоммерческая организация, осуществляющая финансовую поддержку молодых новаторов и малых предприятий.

    Все сведения о программах Фонда содействия инновациям есть на сайте fasie.ru.