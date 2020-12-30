30 декабря 2020, 09:53
Подмосковные проекты получили гранты Фонда содействия инновациям на 700 млн рублей за год
Более 80 проектов из Подмосковья стали победителями конкурсных отборов от Фонда содействия инновациям в 2020 году. Они получили гранты на сумму 700 миллионов рублей.
Это на 124,5 миллиона рублей больше, чем годом ранее. Отборы провели по нескольким направлениям. Среди них вовлечение молодежи в инновационную деятельность, коммерциализация, поддержка Центров молодежного инновационного творчества и не только.
Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Объем полученных грантов составляет от 150 тысяч до 20 миллионов рублей в зависимости от программы
Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что сопровождением каждой заявки участников из Подмосковья занимался областной Мининвест.
Сам фонд — это государственная некоммерческая организация, осуществляющая финансовую поддержку молодых новаторов и малых предприятий.
Все сведения о программах Фонда содействия инновациям есть на сайте fasie.ru.