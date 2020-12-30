Подмосковные проекты получили гранты Фонда содействия инновациям на 700 млн рублей за год

Это на 124,5 миллиона рублей больше, чем годом ранее. Отборы провели по нескольким направлениям. Среди них вовлечение молодежи в инновационную деятельность, коммерциализация, поддержка Центров молодежного инновационного творчества и не только.

Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Объем полученных грантов составляет от 150 тысяч до 20 миллионов рублей в зависимости от программы Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что сопровождением каждой заявки участников из Подмосковья занимался областной Мининвест.

Сам фонд — это государственная некоммерческая организация, осуществляющая финансовую поддержку молодых новаторов и малых предприятий.

Все сведения о программах Фонда содействия инновациям есть на сайте fasie.ru.