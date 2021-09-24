Подмосковных разработчиков проектов об искусственном интеллекте пригласили на конкурс грантов

Подмосковные разработчики в отрасли искусственного интеллекта смогут выиграть гранты. Их размер составит до 20 миллионов рублей. Такую возможность обеспечит конкурс от Фонда содействия инновациям. Уже начался прием заявок — он продлится до 8 ноября.

ФСИ начал прием заявок на получение грантовой поддержки для проектов, реализуемых в сфере искусственного интеллекта. Это конкурс «Развитие-ИИ».

Он позволит разработчикам получить до 20 миллионов рублей на проведение научных исследований и конструкторских работ для успешной реализации проектов.

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, областные разработчики активно участвовали в отборах и в прошлом году.

Тогда лидерами конкурса «Развитие» признали 10 предприятий Московской области, которые смогли привлечь 188 миллионов рублей на реализацию своих проектов.

Мы и в этом году приглашаем разработчиков из Подмосковья принять участие в отборах Екатерина Зиновьева.

На отборах поддержат лучшие идеи, помогающие имитировать когнитивные функции человека, включая самообучение, поиск решений без заранее заданного алгоритма.

Среди направлений проектов будут распознавание и синтез речи, перспективные методы искусственного интеллекта и не только.

Контакты

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 8 ноября. Его закроют в 10:00.

Подробная информация доступна на сайте Фонда содействия инновациям.

Ответы на вопросы можно получить в областном Мининвесте по телефону: 8 (498) 602-06-04 доб. 40857, 40823.

Запросить сведения можно и по адресам электронной почты: babaykinaa@mosreg.ru, chudinovvn@mosreg.ru.