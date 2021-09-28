Подмосковье вошло в топ-10 мест для отдыха в ноябрьские выходные

Подмосковье вошло в число самых востребованных мест для отдыха в ноябрьские выходные. Об этом рассказали в областном комитете туризма. Жители и гости региона уже активно бронируют отели или санатории.

Туроператоры включили Подмосковье в топ-10 направлений наряду с Краснодарским краем, Крымом, Казанью, Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Нижним Новгородом и Алтайским краем.

Такой рейтинг составили исходя из текущих продаж туров на ноябрьские праздники. Его возглавил Краснодарский край.

По оценкам туроператоров, оживление спроса на внутренние направления в период ноябрьских праздников ожидается во второй половине октября.

Сейчас, по их словам, продажи активные, но пока что далеки от пика.