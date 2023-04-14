Эксклюзив 14 апреля 2023, 18:18 Подмосковье в поисках новых врачей. Куда писать и какие есть льготы? Все сведения для трудоустройства врачей опубликовали на портале в Подмосковье

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Подмосковье приглашает к себе на работу медицинских сотрудников всех специальностей. Для врачей действует много льгот, среди которых выплата на съемное жилье — 20 тысяч рублей ежемесячно, выделение земли для дома, социальная ипотека с комфортными условиями, доплаты и многое другое.

Московская область ищет новых квалифицированных врачей. Медики, желающие работать в большой команде Подмосковья, могут заполнить анкету на портале rabota-vrachom.ru.

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Губернатор Андрей Воробьев уделяет индивидуальное внимание поддержке врачей региона. Например, они получают сертификаты льготной ипотеки, и Московская область — единственный в России регион, где есть такая программа.

Социальная ипотека — возможность забыть об основной части платежа за квартиру. Ее стоимость берет на себя правительство области, а обладателю остается выплачивать лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

Врачи в Подмосковье получают гарантированную социальную поддержку, и они могут участвовать в масштабных проектах. Это «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Социальная ипотека», «Губернаторская доплата» и многие другие.

Кандидаты на вакансии могут задать вопросы по телефону: +7 499 400-41-43, доб. 41060, 41061, 41062, 41063, 41064, 41065 и 41066.

Кроме того, вопросы медиков принимают по электронной почте: mz-hr@mosreg.ru.

На сайте подробно представили сведения о социальных выплатах, вакансиях, зарплатах и льготах. Снизу главной страницы указаны контактные номера для связи.

Льготы в Подмосковье

Для врачей в Московской области предусмотрен целый ряд льгот и выплат:

1) до 1,5 миллиона рублей единоразово — по программе «Земский доктор»;

2) до 750 тысяч рублей единоразово — по программе «Земский фельдшер»;

3) государство оплатит стоимость жилья, а участник — только проценты по кредиту банку — по программе «Социальная ипотека»;

4) до 32 тысяч рублей ежемесячно — «губернаторская доплата» для участковых терапевтов и педиатров, а также для врачей общей практики;

5) три тысячи рублей ежемесячно — доплата молодым работникам в течение трех лет со дня окончания вуза;

6) 20 тысяч рублей ежемесячно — выплата на съемное жилье в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».