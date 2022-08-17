Подмосковье стало лидером ЦФО по производству джемов и желе

По итогам второго квартала 2022 года Московская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по производству джема, фруктового желе, пюре и фруктовых паст.

За первые шесть месяцев года в Подмосковье заготовили 13% всего джема, фруктового желе, пюре и фруктовых паст от общероссийского объема.

«В общей сложности в регионе произведено более 43 тысяч тонн соответствующих продуктов», — пояснил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Первого места в рейтинге ЦФО удалось достичь за счет работы таких подмосковных производителей, как ООО «Империя джемов» (Раменское), ООО «Астраханка» (Балашиха) и ООО «Руконт» (Дубна).

Ранее Подмосковье стало лидером России по производству шоколада. На сегодняшний день регион является одним из главных производителей продуктов в стране. За полгода регион экспортировал за границу еды на 800 миллионов долларов. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в данный момент Московская область борется за первое место по объему производства тепличных овощей в России.