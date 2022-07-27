Подмосковье стало лидером России по производству шоколада

По результатам первого квартала 2022 года Московская область заняла первое место в стране по производству шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао. Это стало возможным благодаря успешной работе региональных производителей.

Общий объем выпуска шоколада и какаосодержащих изделий составил 45,057 тысячи тонн за первый квартал нынешнего года. Это 20,5% от общего объема такого вида сладостей, выпущенных в стране. В тройку лидеров по России также входит Владимирская область с результатом 26,80 тысячи тонн и Москва с результатом 23,61 тысячи тонн.

Источник фото: телеканал «360»

Основные фабрики по производству шоколада в Подмосковье это ООО «Марс», ЗАО «КДВ „Павловский Посад“», ООО «Конфаэль», ООО «Сладкий орешек», ООО «Одинцовская кондитерская фабрика», ООО «Кондитерская фабрика „Победа“», ООО «КДВ Групп», ЗАО ТД «Озерский сувенир», ООО «Кондитерская фабрика „Волшебница“».

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковье является одним из главных производителей продуктов в стране. За полгода регион экспортировал за границу еды на 800 миллионов долларов. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в данный момент Московская область борется за первое место по объему производства тепличных овощей в России.