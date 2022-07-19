Экспорт продуктов из Подмосковья вырос на 14% за полгода

Подмосковье поставило за границу еды на почти 800 миллионов долларов за полгода. Это более 45 миллиардов рублей. Регион занял шестое место по экспорту агропромышленного комплекса в стране за полгода.

Подмосковье вновь стало одним из лидеров в стране по экспорту продуктов. За полгода регион занял шестое место в стране и второе в ЦФО по поставкам за рубеж еды.

По сравнению с прошлым годом объем отгружаемых продуктов вырос на 14,3%. За границу отправляют мясо, кондитерские изделия и напитки. Их отвозят в 70 стран, половина из которых в СНГ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о росте бюджета Подмосковья за полгода.