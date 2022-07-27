Воробьев: Подмосковье поборется за 1-е место по тепличным овощам в России

Подмосковье сделало рывок по производству овощей, увеличив его почти в 20 раз за восемь лет. Это теплицы, которые получают особые меры поддержки. Губернатор Андрей Воробьев доложил премьер-министру Михаилу Мишустину, что регион поборется за первое в России по овощам закрытого грунта.

Подмосковье поднялось с 36-го на второе место в стране по производству овощей в теплицах.

У нас 170 гектаров теплиц сейчас работает, но скоро будет 220. Рекорд у Липецкой области — 270 гектаров. И мы будем бороться за первое место по закрытым грунтам Андрей Воробьев.

Об этом губернатор сообщил премьер-министру на площадке тепличного комплекса «Агрокультура Групп» в Кашире. Сейчас это самый масштабный инвестиционный проект Подмосковья в сфере агропромышленного комплекса.

«Это очень важно для отдаленных территорий, потому что это огромное количество рабочих мест. Ребята ищут агрономов, технологов по всей России, приглашают из других стран», — отметил Андрей Воробьев.

С 2014 года, когда страна столкнулась с первыми серьезными санкциями, в Подмосковье реализовали 10 крупных проектов по теплицам.

С тех пор как в 2014 году были приняты первые санкции, мы нарастили объем производства. Без сомнения это очень серьезный толчок Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что была целая государственная программа с участием регионов и инвесторов.

«И мы смогли практически в два раза увеличить производство овощей. Каждый год — увеличение. Но, конечно, очень важно, кроме наращивания такого объема производства, заниматься селекцией, семеноводством. И сейчас, конечно, этому нужно уделять такое же внимание», — добавил Мишустин.

Тепличные комплексы Подмосковья получают особые меры поддержки. Это льготные кредиты по ставке до 5% на срок от двух до 12 лет, возмещение части затрат по строительству и не только.