Больше 55,5 тысячи тонн овощей собрали в теплицах Подмосковья с начала года

Более 55,5 тысячи тонн овощей собрали в подмосковных тепличных комплексах с начала 2020 года. Больше всего огурцов, следом идут томаты. Продукцию отправляют на прилавки магазинов и ярмарки области или столицы.

В прошлом году к этой дате собрали около 54 тысяч тонн овощей из защищенного грунта. На этот раз показатели выросли. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Большая часть приходится на огурцы — это 35,7 тысячи тонн, томаты — 19,3, перец и баклажаны — порядка 600 тонн Андрей Разин.

Он рассказал, что по производству овощей в защищенном грунте лидирует предприятие «Агрокультура Групп» Каширы. Там было собрано 36,1 тысячи тонн. Затем — «Луховицкие овощи».

«На втором месте идет Луховицкий округ, где собрали более 9,2 тысячи тонн овощей. Тройку лидеров замыкает „Иванисово“ из Электростали — 7,9 тысячи», — добавил Разин.

Московская область третий год на 100% выполняет показатель по самообеспеченности овощами защищенного грунта.

И министр подчеркнул, что регион сможет занять второе место в России по объемам такого производства. А поспособствует этому запуск в 2020 году новых комплексов. Их общая площадь — около 40 гектаров.

В Серпухове, например, обустроили новый тепличный комплекс «Туровский». С июля планируют высаживать рассаду в главных теплицах, осенью — собрать уже первый урожай томатов. Здесь создадут 100 рабочих мест. А порядка 310 сотрудников примут в новом тепличном комплексе Луховиц.